Выплаты на детей к Новому году 2021: какие будут, сколько составят, когда начнут перечислять

Семьи, где есть дети до 7 лет (включительно), получат до Нового года по 5 тысяч рублей. Фото: Shutterstock

Семьи, где есть дети до 7 лет (включительно), получат до Нового года по 5 тысяч рублей. Выплата будет на каждого ребенка. Об этом объявил президент Владимир Путин в завершение своей ежегодной пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 17 декабря.

Президент напомнил, что в этом году в силу эпидемиологических ограничений отменены детские елки, мероприятия в театрах, детских студиях. А праздник связан с ожиданиями, надеждами.

- Мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, - заявил Владимир Путин.

«Президентские коронавирусные» выплаты на детей, независимо от социального положения и дохода семьи, в этом году уже были. По 5 тысяч на каждого ребенка до 3 лет можно было получить за апрель, май и июнь, 10 тысяч единовременно в июне — за ребенка от 3 до 16 лет. Еще 10 тысяч на всех детей до 16 лет полагались в июле.

- В условиях падения доходов любая материальная помощь важна, особенно семьям с детьми, - прокомментировал «КП» новую выплату экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - И пусть она не решает каких-то системных проблем, но все равно это хороший подарок к празднику, лишними эти деньги для большинства семей точно не будут.

Указ о новой выплате уже подписан. А на официальном портале госуслуг появились разъяснения, как ее получить.

Итак:

- 5 тысяч полагаются на всех детей, которым на сегодня еще не исполнилось 8 лет (родившихся с 18 декабря 2012 года),

- тем, кто уже получал выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 16 лет, ничего делать не нужно — деньги автоматом начислят на тот счет, который был указан в том заявлении (если счет закрыт, тогда нужно подать новое заявление — с реквизитами действующего счета),

- если ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети до 8 лет, на которых родители по каким-то причинам предыдущие выплаты не оформляли, необходимо подать заявление — это можно сделать через портал госуслуг.

По данным Минтруда, предновогодние 5 тысяч полагаются на более чем 16 миллионов детей.

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