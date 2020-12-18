Future Skills: Самые твердые и чистые алмазы появляются не в природе, а в лаборатории

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Производство стремительно меняется под влиянием новых технологий и требует профессионалов, способных делать то, что недавно казались фантастикой.

Именно поэтому Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» занимается разработкой новых профессиональных компетенций в рамках стратегического проекта Future Skills (Навыки будущего).

Эти компетенции нужны и сейчас, а в будущем станут массовым явлением в производственной деятельности. Одна из них – «Синтез и обработка минералов».

Компетенция, которая сейчас входит в блок Future Skills, начала развиваться в 2017 году в московском колледже предпринимательства № 11, на базе действующего в нем Центра алмазных технологий и геммологии.

- Ввиду того, что специальности огранщик алмазов и технолог обработки алмазов сегодня являются менее актуальными, чем полвека назад, руководитель Центра Алексей Алексеевич Панкратов решил взять вектор на более современные технологии применения алмазов в промышленности. В частности, на синтез минералов. Студенты колледжа начали стажироваться в технологических институтах и на предприятиях, связанных с производством синтетических алмазов, - рассказал менеджер компетенции Дмитрий Балинов, - А потом возникла идея создать новую компетенцию Ворлдскиллс Россия, тем более, что наши ребята уже выступали на чемпионатах по профессиональному мастерству в компетенции «Ювелирное дело».

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Впервые компетенция «Синтез и обработка минералов» была представлена на чемпионате Worldskills Hi-Tech 2018 в Екатеринбурге. Вскоре после этого, по словам Дмитрия Балинова, компетенцию внесли в международный классификатор Worldskills. А ее успешная презентация послужила поводом для открытия лаборатории синтеза углеродподобных соединений в Центре алмазных технологий и геммологии.

Теперь колледж предпринимательства выращивает искусственные алмазы. А спрос на них будет расти во всем мире. Что подтверждает опубликованный аналитическим агентством Absolute Reports прогноз: каждый год спрос на синтетические алмазы будет увеличиваться почти на 8%. Это только в течение ближайших 4 лет. Дальше рост будет только ускоряться.

Если вы думаете, что алмазы попадут в основном к ювелирам, то ошибаетесь. В украшения превращаются только 5% от вех используемых человечеством алмазов. Главные их потребители – производители электроники, оптики, режущего и шлифовального оборудования.

Для того, чтобы совершить технологический рывок, нужны кадры. Больше полувека назад человечество получило на вооружение кремний, как материал для производства микроэлектроники. Сегодня производство кремниевых полупроводников поставлено на широкий поток, а вот по характеристикам мощности кремний – уже на пределе своих возможностей.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

- Из него не вытащить больше, чем достигнуто на данный момент – как по размерам компонентов, которые создаются на подложке, так и по мощности полупроводниковых приборов. Алмаз прекрасно рассеивает тепло, что позволяет производить более компактные и мощные электронные приборы, - объяснил Дмитрий Балинов, - Датчик температуры, например, в котором компоненты сделаны из алмаза, срабатывает за одну миллионную долю секунды. Это гораздо быстрее, чем при использовании традиционных материалов. Алмаз – единственный в природе минерал, на котором можно изготовить датчик быстрых нейтронов. Потому что он нейтрален к воздействию активных частиц и не выгорает.

По словам эксперта, в этой компетенции ребята учатся множеству навыков, связанных с анализом минерального сырья, обработкой минералов разными методами, обслуживанием оборудования. Из студентов получиться могут как операторы, так и технологи производства.

Алмаз, как известно – это атомы углерода в кристаллической решетке. Помните, в школе проходили опыт: выращивали кристалл соли в насыщенном соляном растворе? Что-то похожее происходит и при синтезе алмазов. Только вместо соли в установке синтеза используется углеводородный газ, из которого углерод, подвергаясь мощным плазменным разрядам, осаждается в виде алмаза на подложке.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Главное, что искусственный алмаз отличается от природной высочайшей чистоты и отсутствием изъянов. А еще он – тверже.

Один из пионеров в этой компетенции – победитель чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 Иван Дорофеев. Он рассказал, что ему с детства нравилось все, что связано с камнями и самоцветами. Пробовал себя в разных сферах, но, когда на третьем курсе в колледже предпринимательства появился факультатив по синтезу и обработке минералов, без раздумий начал его посещать. По сути, эти занятия стали подготовкой к чемпионатам Worldskills.

- Синтез и обработка минералов мне интересны еще и потому, что здесь наука пока еще не достигла совершенства, поэтому заманчиво поучаствовать в развитии этой отрасли, - рассказал Иван Дорофеев, - Сейчас в нашем колледже я занимаюсь развитием лаборатории синтеза. А так как накопил на чемпионатах достаточно опыта, то делюсь им со студентами – готовлю их к национальным и мировым чемпионатам.