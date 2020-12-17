«Машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня»: жена Гарика Мартиросяна отрицает его любовную связь и подарки Яной Кошкиной

Гарик Мартиросян с супругой Жанной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

46-летний Гарик Мартиросян с супругой 44-летней Жанной счастливы вместе больше 22 лет. В семье подрастают сын и дочь. Но вдруг в социальных сетях и СМИ стала появляться информация о том, что 30-летняя артистка Яна Кошкина – любовница примерного семьянина Гарика. Сама Яна Кошкина никогда не афишировала, кто ее любимый мужчина. Отсюда и фантазии недоброжелателей в социальных сетях на тему его статуса: скрывает Яна столько лет мужчину - значит, он женат. Кошкина стала известна, благодаря участию в проекте ТНТ «Однажды в России», также она иногда снимается в кино. Кроме того, у Яны умопомрачительная фигура, пышный бюст – эти свои достоинства Кошкина демонстрировала на обложках мужских журналов. Кого только не записывали в любовники Кошкиной: после того, как она вела шоу «Короли фанеры» в паре с Павлом Прилучным – подозревали ее в связи с брутальным красавцем, но эти слухи никто серьезно не воспринимал. После расставания Гарика Харламова с Кристиной Асмус: холостяка приписали к Яне – в эту историю уже поверили. Но Гарик тут же открестился даже от возможности романа.

Яна Кошкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

И вот теперь Кошкину записали в любовницы примерного семьянина Гарика Мартиросяна. Продюсер, артист, звезда «Comedy Club» Мартиросян никогда не комментировал слухи. Поэтому сегодня его супруга сделал заявление, уделив внимания в том числе и квартире с машиной, который Гарик якобы подарил Яне.

Жанна Левина-Мартиросян возмущена слухами о том, что Яна Кошкина любовница ее мужа, о чем и сообщила в инстаграме. Начала свой пост-возмущения Жанна, иронизируя над тем, почему все внимание при сочинительстве слухов уделяется звездным мужчинам – мол только им приписывают несуществующие романы: «Я понимаю, что вам приносят просмотры басни исключительно про популярных людей. А как же мы - мы, не очень известные люди? Например, я! Конечно, я не такая талантливая и известная, как мои муж или, как Гарик Харламов, как Сеня Слепаков, как Демис Карибидис, как Тимур Батрутдинов, как Павел Деревянко... Короче говоря, как многие мужчины, которых вы называли любовниками Яны Кошкиной на страницах желтой прессы. А между прочим, у меня в инстаграм 412 тысяч подписчиков, что не мало. Так чем же я хуже? Я тоже хочу быть любовницей Яны Кошкиной! Она красивая, харизматичная, яркая и обаятельная, да и я как раз люблю брюнетов! Я тоже, как и Гарик, видела Яну пару раз на съемках «Comedy Club», я тоже никогда с Яной не общалась, поэтому имею полное право тоже быть любовницей Яны Кошкиной на аккаунтах желтой прессы… Ах, да, и самое главное… не волнуйтесь – машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня».

Как известно, Жанна преуспела в эпистолярном жанре (пишет книги), поэтому и посты в социальных сетях у нее отличаются оригинальностью. Прекрасно, что эта супружеская пара в нашем шоу-бизнесе демонстрирует коллегам пример семейного постоянства и благополучия.