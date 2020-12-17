Что известно о «лайт»-вакцине от коронавируса, которую анонсировал Путин: зачем нужна и кому достанется

Сколько конкретно будет сохраняться иммунная защита после лайт-вакцины, пока не сообщается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отвечая на вопросы журналистов в четверг, 17 декабря, президент Владимир Путин впервые сообщил о еще одной разработке команды ученых, создавших вакцину «Спутник V». Появится также «лайт»-прививка, которая даст более быструю выработку антител, отметил глава государства. О подробностях рассказал на канале «Россия-24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

ЗАЧЕМ НУЖНА НОВАЯ ПРИВИВКА?

- Никакая промышленность - ни России, ни Западной Европы, ни США, ни всего мира сейчас, когда пандемия охватила весь земной шар, не может быстро произвести необходимое человечеству количество доз вакцин, - поясняет академик Гинцбург. По его словам, новый препарат, о котором говорил президент, позволяет предложить некий компромисс: лайт-прививка будет давать менее длительный иммунитет, чем «Спутник V», но благодаря ей удастся сбить пик заболеваемости и снизить смертность.

КАК ОНА БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ

Фактически речь идет о первом компоненте нынешней прививки «Спутник V», говорит глава команды разработчиков.

- Данный компонент будет действовать далеко не на 100%, а для разных категорий людей немного по-разному, - уточняет академик Гинцбург. - Для кого-то это будет 85%-ная эффективность, для кого-то немного другая - с отличием в ту или иную сторону.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Поскольку будет достаточно всего одного укола, такой подход позволит привить большое количество населения и предотвратить в первую очередь тяжелые случаи заболевания со смертельным исходом, подчеркивает глава Центра им.Гамалеи.

КАКИМ БУДЕТ ИММУНИТЕТ

Его продолжительность будет относительно небольшая, отметил Гинцбург. Это именно условие упомянутого компромисса: лучше так, чем ничего.

О том, сколько конкретно будет сохраняться иммунная защита после лайт-вакцины, пока не говорится. Академик лишь упомянул: как надеются разработчики, у «полной версии» «Спутника V» благодаря второму уколу иммунитет будет сохраняться не меньше двух лет. Однако пока это только предположения.

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ЛАЙТ-ВАРИАНТ

Судя по разъяснениям генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, лайт-версия предназначена в первую очередь для зарубежных стран. То есть тех государств, которые выразили желание получить «Спутник V», но пока не имеют собственных производственных мощностей, чтобы выпускать оба укола. «В России мы ориентируемся на ранее озвученный подход - двухэтапную вакцинацию населения «Спутником V», - сказал в своем выступлении Александр Гинцбург.

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