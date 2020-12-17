Цены, к ноге! Могут ли чиновники заставить магазины продавать товары дешевле

Даже в самых капиталистических странах не гнушаются госрегулированием цен Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Ну что, накрылся в России свободный рынок? Возвращаемся назад в СССР, к плановой экономике, талонам и дефициту? В последние дни подобные стенания раздавались все чаще. Причина - власти взялись за регулирование цен.

Напомним, в начале декабря Владимира Путина возмутил рост цен на продукты. Сахар с начала года подорожал на 72,7%, подсолнечное масло - на 25,9%, мука - на 12,7% (а за ней и хлеб, и макароны). Правительство разработало меры, чтобы остановить подорожание. Среди этих мер - льготы и субсидии, повышение вывозных пошлин, установка лимита на экспорт зерновых. Это позволит снизить розничную цену сахара до 46 рублей за кило, на подсолнечное масло - до 110 рублей.

Снижение цен - это хорошо. Но разве не внушали нам 30 лет, что рынок сам формирует цену за счет баланса спроса и предложения? Разве регулируют стоимость товаров и услуг в странах с по-настоящему свободной экономикой?

Оказывается, очень даже регулируют.

- Есть цены, уровень которых регулируется во многих странах. Например, это касается газа или электроэнергии, - говорит Светлана Авдашева, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики. - Регулирование темпов роста розничных цен тоже встречается, но реже.

Действительно, экономически развитые страны нечасто вмешиваются в процесс ценообразования напрямую, через приказы или «рекомендации». Но это и ни к чему - даже в самых рыночных экономиках у государства есть масса способов повлиять на стоимость товаров и услуг.

США: ценник на коротком поводке

По оценкам экономистов, до 10% цен в США регулирует правительство. В оплоте западной демократии даже есть специальные органы власти, которые за это отвечают - Антитрестовское управление министерства юстиции и Федеральная торговая комиссия.

На коротком поводке федеральное правительство держит цены на связь, транспорт и энергетику. Их фиксирует государство, и лишь в нескольких штатах компании имеют право устанавливать свои тарифы на электричество и перевозки, да и то в строго оговоренных рамках. Иначе выкатят штраф такой, что мало не покажется.

Что касается еды, то в эту сферу дядя Сэм, хоть и не сильно, но тоже влезает. Например, конгресс США устанавливает так называемые контрольные цены на зерно и молочку. И если закупочная стоимость на внутреннем рынке становится невыгодна для производителей, то государство закупает у них продукцию по более высокой контрольной цене. Эти продукты правительство пустит на бесплатные школьные завтраки, помощь малоимущим или продаст за границу. Фермер же получит прибыть и не станет думать о том, чтобы выгоднее продать свою продукцию на экспорт. А если станет, то не получит от государства кредит по льготной ставке.

Германия: госзакупки с немецкой точностью

Государство так или иначе влияет почти на треть цен в Германии. Немецкий частник твердо знает: если он не станет задирать цены, правительство одарит его субсидиями, скидками на коммунальные платежи, дешевыми кредитами и налоговыми поблажками. Именно поэтому инфляции в Германии считай что нет: в последние пять лет она составляет от 0,5% до 1,8% ежегодно.

А в сельском хозяйстве Германии о рыночном ценообразовании вообще не слышали. Германия - страна большая, урожайность в разных регионах отличается. И если бы не поддержка правительства, фермеры северных земель давно бы загнулись, не выдержав конкуренции с коллегами из южной Баварии или Гессена. Поэтому государство устанавливает не только закупочные цены на сельхозпродукцию, которые позволят фермерам выйти в прибыль, но и квоты на госзакупку. То есть каждый сельхозпроизводитель заранее знает, сколько зерна, картошки или мяса и по какой цене купит у него государство в этом году. А государство положит эти товары в закрома и потом продаст: на внутреннем рынке - по невысокой цене, на внешнем - по самой выгодной.

К слову, госзакупки сельскохозяйственной продукции - обычное дело для Евросоюза. Совет министров ЕС устанавливает цены, по которым правительства европейских стран обязуются покупать продукцию у аграриев, чтобы создавать госрезервы на черный день.

Австрия: стоимость в режиме ЧС

В Австрии правительство устанавливает цены на соль, спиртные напитки, сигареты, лекарства и многое другое. А еще у австрийцев есть закон: министерство экономики имеет право на полгода вводить «режим ЧС» для цен, то есть директивно устанавливать стоимость любых товаров и услуг. Сделать это можно, если:

- правительство заподозрило, что предприниматели необоснованно завышают цены,

- цена товара выросла, а стоимость материалов для его производства не изменилась.

Австрийский закон о ценах позволяет властям устанавливать минимальную и максимальную стоимость товаров, а также влиять на ее изменение. Причем это касается не только местных продуктов, но и импортных. Например, если таможенная пошлина на ввоз апельсинов снижается или отменяется, то и розничная цена должна уменьшиться пропорционально. Иначе - штраф.

Израиль: товарам приказано дешеветь

Все знают, что цены на еду в Израиле высокие. Но стабильные, и не последнюю роль в этом играет государственное регулирование.

- В Израиле всегда существовала законодательная возможность контроля над ценами со стороны министерства сельского хозяйства и министерства экономики. Правительство контролирует цены на молоко, масло, сыр и другие продукты, - говорит Светлана Авдашева, профессор факультета экономических наук Высшей школы экономики. - Основной инструмент регулирования - ограничение темпов роста и даже прямые предписания продавцам снизить цены.

В 2014 году в Израиле приняли закон о продовольствии. По этому закону в интернете должна публиковаться вся цепочка цен на товары, которые продаются в офлайновых магазинах. То есть теперь покупатель каждого пакета молока знает, почем производитель продал его оптовику, тот - посреднику и т. д., вплоть до прилавка. И вы таки знаете, сильно задирать цены с тех пор стало весьма некошерно.

- Товары в Израиле подешевели, а разброс цен стал меньше. Но я думаю, что решающую роль в этом сыграл не столько закон, сколько прямое предписание правительства снизить цены. После таких предписаний в середине 2010-х годов стоимость многих товаров в Израиле понизились на 2-7 процентов, - говорит Светлана Авдашева. - Есть официальные оценки, что в среднем каждый израильтянин в результате этих мер сэкономил 27 долларов в месяц.

Япония: восток - дело жесткое

В Стране восходящего солнца, как и в Австрии, государство дало себе право «при необходимости» устанавливать розничные цены. Причем не только, когда они растут, но и когда падают. В прошлом веке хитрые японские капиталисты порой специально торговали себе в убыток, чтобы выкурить конкурентов с рынка. Но в стране приняли нужные законы, и теперь торговец скорее сделает харакири, чем решит занизить или сильно повысить цену.

Есть у японцев и другой инструмент влияния на цены. В последние годы правительство активно объединяет бизнесменов в картели. Входящие в картель компании получают господдержку, а взамен обязуются держать цены на нужном уровне.

А еще при правительстве Японии работает Бюро цен. Именно оно пристально следит за любыми изменениями стоимости товаров. И если надо, вмешивается. Вот один из способов такого вмешательства - когда цены падают, правительство скупает у фермеров продукцию по цене выше рыночной. А когда цены поднимаются, правительственные организации начинают распродавать эти запасы по заниженной стоимости, так что участникам рынка приходится подстраиваться и снижать свои цены. В основном это касается продуктов, которые хранятся долго - мяса, риса, молочки.

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