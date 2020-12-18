Анекдоты: В Москве можно снимать хорошую квартиру за 20 - 25 тысяч рублей, правда, она будет где-то на окраине, примерно в Новосибирске

Сильный ураган прошелся по Ухрюпинскому дому престарелых. Как говорится, бабки на ветер.

* * *

Человеку не дано постичь три вещи: бога, Вселенную и наших архитекторов и инженеров, придумавших стены, через которые все, блин, слышно, но гвоздь в них забить невозможно!

* * *

Одесса. Рынок. Колбасный ряд.

- Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, пробуете каждый сорт и ничего не берете?! Вам шо, таки ничего не нравится?

- Нравится!

- Шо, денег нет?!

- Есть!

- Ну так уже покупайте!

- Зачем?

- Шобы кушать!

- А я шо делаю?

* * *

Было бы забавно, если бы у библиотек были коллекторы. Звонили бы, выбивали книги из должников. Типа:

- Игорь Владимирович, вы у нас в начале года томик «Мертвых душ» брали и не вернули. Как будем решать вопрос? Вы же понимаете, что теперь должны нам два тома?

* * *

- Так, пацаны, как будем распоряжаться лучшими годами жизни, которые отняли у девушек?

* * *

Объяснил детям: если они хотят на Новый год самокат, то писать надо Деду Морозу, а если скутер - то уже Санта-Клаусу. Но тот по-русски не разумеет, и писать ему надо по-английски.

Уже второй месяц сидят по вечерам, учат…

* * *

Объявление:

«Ищу работу в офисе. Во время проверок могу съесть любую документацию».

* * *

Не понимаю беспочвенные жалобы россиян из-за повышения цен на продукты питания. Я езжу в магазины почти каждый день и утверждаю, что ни хамон, ни осетрина, ни черная икра, ни итальянские сыры, ни французские вина не подорожали ни на доллар!

* * *

Раньше было приятно найти в зимней куртке завалявшуюся купюру, а с 2021 года приятным сюрпризом станет почти не ношенная маска в весенней куртке.

* * *

Как мне говорила одна знакомая: «Не поленитесь, съездите на Мальдивы!»

Да, от Мальдив меня отделяет только лень...

* * *

- Светка, включай музыку и быстренько раздевайся! Мне врач прописал стриптиз!

- Закатай губу и надень очки! Здесь написано: «Стрепсилс».