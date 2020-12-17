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Глава СВР Сергей Нарышкин - в беседе с «КП»: Об операциях разведки расскажут, когда придет время

В Музее современной истории России открылась выставка к столетию Службы внешней разведки
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
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Директор СВР РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки, приуроченной к столетию организации.

Директор СВР РФ Сергей Нарышкин на открытии выставки, приуроченной к столетию организации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно век назад, 20 декабря 1920 года, главный советский чекист Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК. Эта структура стала прообразом нынешней Службы внешней разведки России (СВР). За XX век наши бойцы невидимого фронта сумели добиться невероятных успехов - одно получение документов по проекту американской атомной бомбы чего стоит.

Долгое время об отечественных Штирлицах (и их прототипах - наших реальных разведчиков) говорить было не принято.

Выставка к столетию СВР разместилась в Музее современной истории России.

Выставка к столетию СВР разместилась в Музее современной истории России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Исторические достижения следует помнить. Для этого, например, сейчас идет присвоение имен разведчиков ранее безымянным вершинам Кавказского хребта, - рассказал на открытии выставки в Музее современной истории России глава СВР Сергей Нарышкин.

Стенд о героях Атомного проекта нашей страны.

Стенд о героях Атомного проекта нашей страны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

И отправился смотреть экспозицию. Там уникальная серия живописных полотен - портретов советских нелегалов, работавших в США и Британии.

Воссозданный интерьер московской квартиры, где прошли последние годы жизни легендарного члена «Кембриджской пятерки» Кима Филби. Он был нашим агентом и при этом руководил «русским отделом» в британской разведке МИ-6. Когда над Филби возникла угроза разоблачения, он с помощью советских друзей сумел перебраться в СССР.

Воссоздан интерьер московской квартиры, где прошли последние годы жизни легендарного члена «Кембриджской пятерки» Кима Филби.

Воссоздан интерьер московской квартиры, где прошли последние годы жизни легендарного члена «Кембриджской пятерки» Кима Филби.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корреспондент «КП» поинтересовался у главы СВР:

- Сергей Евгеньевич, вы очень интересную статью для «Комсомолки» написали - о ранее неизвестных подробностях операций нашей внешней разведки в годы холодной войны (см. номера газеты за 9 и 11 декабря с. г. и на сайте kp. ru - часть 1 и часть 2). А новых таких статей ждать можно?

- Пройдет время, кто-либо - я или кто-то другой - расскажет и о других операциях отечественной внешней разведки. Но сделано это будет только тогда, когда Служба сочтет возможным, проведя соответствующий анализ.

Глава СВР Сергей Нарышкин и журналист "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков.

Глава СВР Сергей Нарышкин и журналист "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А другой почетный гость, помощник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Мединский, рассказал, что на самом деле нашей разведке куда больше, чем сто лет:

- В летописях сказано: Дмитрий Донской накануне Куликовской битвы послал в земли Мамая «хитрого мужа - боярина Захарьина», и тот выяснил, что князь Рязанский изменил Руси, переметнулся в лагерь врага. Стратегическая информация внесла вклад в нашу победу.

Из-за пандемии посещение выставки ограниченно, но руководство Музея современной истории России пообещало сделать для всех желающих видеотур в интернете. Вместе с «Комсомольской правдой». Ведь наша газета тоже участвует в юбилее, выпустив книгу с десятками рассекреченных уникальных архивных документов. Которая так и называется: «Служба внешней разведки РФ - 100 лет».

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