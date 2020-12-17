Эксперт об иностранном вмешательстве в выборы: «Российская избирательная система к этому готова»

В 2021 году в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ходе большой пресс-конференции президента Владимиру Путину задали вопрос, ожидает ли он иностранного вмешательства в российские выборы. Ведь уже в следующем году нам выбирать депутатов Госдумы, а парламент как раз получил более широкие полномочия с поправками в Конституцию.

Президент ответив, что попытки таких вмешательств, конечно, будут. И наша общая задача — дать им отпор. О том, как это можно сделать, «Комсомольская правда» расспросила руководителя исполкома общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», члена Общественной палаты РФ Алену Булгакову.

- Российская избирательная система абсолютно точно готова к вызовам, - заявила она. - Проблема вмешательства в нее извне, существует уже давно. Но несмотря на это «общественникам», чьи покровители находятся за рубежом, ни разу не удалось развернуть и реализовать масштабную кампанию по дискредитации выборов в нашей стране.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Алена Булгакова. Фото: Николай Галкин/ТАСС

В качестве примера подобных попыток эксперт привела деятельность организации «Голос».

- Их фейковые сообщения о якобы нарушениях, как показала практика последних избирательных кампаний, оперативно разоблачалась общественными наблюдателями на местах, неангажированными экспертами и другими участниками избирательного процесса, - подчеркнула Булгакова. - Усиление деятельности по верификации поступающей с участков информации, повышение профессиональных компетенций наблюдателей станут ключевыми направлениями работы Общественной палаты РФ в сотрудничестве с Ассоциацией НОМ уже с января 2021 года. Мы обеспечим наблюдателей современными технологическими ресурсами для информирования о ходе голосования, актуальными информационно-аналитическими материалами, а также интерактивными памятками о наблюдении за ходом выборов на всех этапах.

Кроме того, наблюдателей ждут специальные лекции и семинары с привлечением юристов, правоведов и психологов. По итогам такого обучения наблюдатели смогут распознавать недостоверную информацию, грамотно реагировать на провокации.

- Сегодня в России уже накоплен серьезный опыт работы институтов гражданского общества по обеспечению законности выборов в стране, и в особенности, защите волеизъявления россиян, поэтому в предстоящем году, я уверена, мы только его укрепим, - сказала Алена Булгакова.

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