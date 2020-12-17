Коронавирус у знаменитостей, последние новости на 17 декабря: Сергей Маковецкий лечится, а Владимир Машков вакцинировался

Актер Владимир Машков привился от коронавируса. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Последние новости о коронавирусе у знаменитостей на 17 декабря 2020:

Лечатся в больнице

63-летний Евгений Марчелли был госпитализирован с коронавирусной пневмонией в больницу. Однако супруга режиссера актриса Анастасия Светлова опровергла информацию о том, что Марчелли в тяжелом состоянии. Это не так – уже и температуры нет. Как говорят коллеги художественного руководителя Театра Моссовета Евгения Марчелли – «состояние хорошее».

Лечатся амбулаторно

62-летний Сергей Маковецкий после того, как в прессу попало сообщение о его заболевании COVID-19, получил десятки звонков и сообщений от коллеги, друзей и знакомых. Переговорил даже с теми, с кем давно не приходилось общаться. Народный артист терпеливо объясняет: температуры нет, одышки нет, только обоняние пропало. У Маковецкого легкая форма течения заболевания. Повезло – от легкого ОРВИ не отличить, если бы не специальный анализ. На этой неделе повторный тест – и если он будет отрицательным, то скоро артист вернется на театральную сцену.

Вакцинировались

57-летний Владимир Машков сегодня вакцинировался в одной из московских поликлиник. Народному артисту сделали первую прививку вакцины «Спутник V». Через 21 день вводят второй компонент вакцины.

«Как у Сергея Владимировича Михалкова в детском стихе было? Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь», - пошутил в процедурном кабинете Владимир Машков.

81-летний Иэн Маккеллен вакцинировался и другим советует. Британский актер, известный по ролями в проектах «Ричард III», «Властелин колец», «Люди Икс» сообщил в социальных сетях, что рад своей вакцинации, тому, что защитил не только себя, но и окружающих. Артист привился вакциной Pfizer в Лондоне, в университетской больнице Королевы Марии.