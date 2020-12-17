Будем побеждать под «Калинку-малинку»: Что для России означает вердикт Спортивного арбитража

Российские болельщики на полуфинале хоккейного турнира Олимпиады в Пхенчхане, 2018 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» сообщает, что не в полной мере удовлетворено сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда (КАС) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). К сожалению, арбитры признали РУСАДА несоответствующим Кодексу ВАДА и определили условия восстановления агентства и сроки — до двух лет. Как представляется, не все аргументы, представленные юристами нашего агентства, были взяты во внимание, говорится в заявлении РУСАДА.

Вместе с тем российская сторона в полной мере приветствует ответственный и разумный подход арбитров в отношении «чистых» российских спортсменов, а также принципа «коллективной ответственности», навязываемого ВАДА в отношении всего российского спорта. КАС согласился с логикой РУСАДА и отказал ВАДА в наложении санкции на невиновных российских спортсменов, приняв решение, отвечающее интересам всей международной спортивной общественности.

В противном случае, навязываемый WADA принцип «коллективной ответственности», противоречащий в корне основам международной олимпийской хартии, мог бы стать опасным прецедентом. К примеру, было бы абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали пьяным за рулем. Вот и в данном деле - «чистые» атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил.

То что ВАДА не смогло убедить арбитров КАС наказать «чистых» атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации – победа здравого смысла, дающая «чистым» спортсменам и из других стран шанс на защиту.

При этом РУСАДА, будучи признанной несоответствующей Кодексу ВАДА, выражает готовность выполнить условия восстановления и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами, включая ВАДА.

Комментируя это решение, РУСАДА отмечает, что первоначально ВАДА пугало отстранением на четыре года. Но КАС ограничился лишь двумя годами.

Но главным положительным моментом можно считать тот факт, что наши спортсмены смогут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира, хотя ВАДА требовало их не допускать вообще ни до каких всемирных соревнований. Таким образом противоречащий здравому смыслу «принцип коллективного наказания» КАСом был отвергнут.

При этом КАС запретил в течении двух лет посещать крупные соревнования нашим официальным лицам, но тут же оговорился, что они могут присутствовать на них в качестве почетных гостей, если их пригласят организаторы.

Стоит отметить, что КАС запретил использование флага и официальной символики на стадионах, при этом разрешил использование цветов флага в официальной форме атлетов. А вместе с надписью «нейтральный атлет» можно будет наносить слово «Россия», что позволит сохранить национальную принадлежность наших спортсменов.

Любопытно, что, хотя гимн тоже попал под запрет, разрешено использовать другую национальную музыку, что, несомненно, усилит национальную узнаваемость российских атлетов. (Ну что ж, придется побеждать под «Калинку-малинку» и «Подмосковные вечера»…)

В завершение стоит сказать, что РУСАДА, которую признали несоответствующей кодексе ВАДА, продолжает сотрудничать со всеми международными структурами, включая ВАДА, не раз признававшая РУСАДА одним из лучших антидопинговых агентств мира.

Словом, такой вердикт Спортивного арбитражного суда можно считать победой России в этом очень драматичном для российских спортсменов процессе.

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