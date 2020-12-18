Что делал бы Сталин в 2020 году

Еще неизвестно, кто над кем бы посмеялся - Иосиф Виссарионович над ковидом или наоборот. Фото: РИА Новости

И до сих пор многие не только в России, но и в других бывших республиках СССР говорят в тоске по железному порядку: «Сталина на нас нет!»

А вот давайте представим, что есть.

И как бы он поступил в нашем сложном 2020 году?

Об этом «КП» спросила историка, публициста Николая Сванидзе и историка, писателя Александра Мясникова.

Александр Мясников.

СМОГ ЛИ ПОБЕДИТЬ ПАНДЕМИЮ?

- Как бы Сталин боролся с пандемией? Завел бы новое «дело врачей»?

Мясников:

- «Дела врачей» точно не было бы. Оно касалось исключительно возможности покушения на верхушку госаппарата. А с пандемией Сталин разбирался бы, например, как в годы Великой Отечественной. Тогда ни в Красной армии, ни в тылу не вспыхнула ни одна эпидемия. Была поставлена такая задача ученым и врачам, даже создали специальную эпидемиологическую разведку. И главное - борьбой с эпидемиями занимались специалисты, а не чиновники.

Сванидзе:

- Думаю, будь Сталин и сейчас с нами, был бы до сих пор железный занавес. И это как раз тот случай, когда нет худа без добра. Границы изначально - а не в экстренном порядке, как сейчас в пандемию, - были бы закрыты, стало быть, заразе сложнее было бы пробраться на территорию страны.

Но рано или поздно это бы случилось, и тогда шпиономания развернулась бы в полную силу. Всеми силами искали бы виноватых. Обвинили бы Запад, что они специально завезли в страну вирус, а то и создали его, чтобы извести российский народ. Не обошлось бы и без нового «дела врачей». Медики ходили бы по струнке под присмотром органов госбезопасности. Из-за этого мы никогда бы не узнали истинный размах бедствия: врачи просто занижали бы данные о болезни и смертности. За реальные цифры их бы просто расстреляли! И вот тогда началось бы самое страшное - лечить стало бы некому.

Николай Сванидзе.

А СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ?

- А смогли бы мы при Сталине создать вакцину от ковида первыми в мире?

Мясников:

- Думаю, что создали бы. Опять-таки вспоминаются годы войны. Когда Красная армия в 1944-м пересекла границу СССР, ей пришлось столкнуться в Европе с заболеваниями, которые уже практически не регистрировались на территории Советского Союза. Чтобы не допустить эпидемий в войсках, решено было срочно переподготовить медкадры, усилить санразведку и разработать вакцины. И их разработали и внедрили в максимально короткие сроки.

Сванидзе:

- Была бы такая же история, как с атомной бомбой. Если бы навалилась вся мощь госаппарата, то есть ученые, КГБ, разведка, которая крала данные у американцев, тогда, наверное, и сумели бы создать вакцину. Хотя есть сомнения. Скорее всего, ученые опять работали бы под страхом смертной казни. Это, конечно, серьезный стимул, но подумать в таких условиях довольно сложно.

КАК ПОСТУПИЛ БЫ С БЕЛОРУСАМИ И ЛУКАШЕНКО?

- Как Сталин отреагировал бы на протесты в Белоруссии? Сослал бы белорусов строить мост на Сахалин, а Лукашенко расстрелял бы или, наоборот, повысил за проявленную стойкость?

Мясников:

- Он просто не допустил бы этого. Смысл управления номенклатурой строился у Сталина на принципе ротации. Не более пятилетки на одном месте, чтобы не обрастали коррупционными связями, не чувствовали себя князьками. И перевод руководителя на новое место был без его друзей. Вот мы все время говорим о борьбе с коррупцией, но считаем нормальным, что любой большой чиновник приводит за собой и свое окружение. Мол, так ему комфортнее. Конечно, комфортнее, ведь команда «проверена в боях», в том числе и не очень законных.

А с проворовавшимися, как, например, сегодняшние полковники-миллиардеры, конечно, у Сталина был бы другой разговор. Но главное - у всякого полковника есть генерал. И вопросы были бы в первую очередь к генералу.

Сванидзе:

- Мы не знаем, сохранился бы Советский Союз под управлением Сталина. Я вот уверен, при нем СССР рухнул бы намного раньше 1991 года, потому что он так всех загнал, что народ просто не выдержал бы. Страна просто упала бы и сдохла.

Если же представить, что Белоруссия входила бы в состав страны, при нем такая ситуация была бы невозможна. Вышли бы на митинг только один раз. А потом весь этот протест переехал бы уже в лагеря на Севере. А вот Лукашенко при Сталине просто не могло бы быть. Это независимый руководитель, своевольный, яркий. А при Сталине независимых не было.

ЧТО ПРЕДПРИНЯЛ БЫ В КАРАБАХЕ

- Как отреагировал бы на конфликт в Карабахе?

Мясников:

- Сталин как раз отвечал при Ленине за национальную политику, в том числе на Кавказе. Карабах был отдан Азербайджану с согласия Сталина. Другое дело, что ему не дали решить вопрос с возвращением Армении утраченных при Ленине территорий, включая Арарат. Он полагал, что это будет возможно весной 1945-го, так как Турция была союзником Гитлера. Был разработан план. Но не успел. Турки быстренько заключили договор с американцами.

Сванидзе:

- При малейших признаках какой-то ссоры были бы уничтожены верхушки обеих республик - на этом бы все закончилось. Потому что вместо людей, при которых случился конфликт, пришли бы новые, более жесткие. Такое было бы «принуждение к миру» по-сталински.

КАКОЕ «ЛЕЧЕНИЕ» ВЫПИСАЛ БЫ НАВАЛЬНОМУ

- А на «отравление» Навального как Сталин отреагировал бы? Послал бы к нему ликвидатора с ледорубом? Стал бы его вообще выпускать в Германию?

Мясников:

- Это не того уровня персонаж, чтобы им занималось первое лицо государства. Для решения вопросов с предателями и изменниками существовали другие органы. Кроме того, Сталин любил повторять: собака лает - караван идет.

Сванидзе:

- Такое явление, как Навальный, при Сталине в принципе было бы невозможно. Навальный - открытый оппозиционер, а много таких вы помните в сталинские времена? Его давно бы уже не было в живых! А если бы он сумел бежать за границу, его достали бы и там. Причем, уверен, никакая реакция мирового сообщества Сталина бы не волновала.

УСМИРИЛ БЫ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ?

- А с ценами на продукты? Сталин их заморозил бы?

Мясников:

- Это сложный вопрос. Дело в том, что при Сталине цены на продукты и ряд промтоваров только опускались. Первым стал поднимать цены на товары первой необходимости Хрущев, что в конечном счете и вылилось в стихийные бунты вроде новочеркасской трагедии.

Сванидзе:

- Так проблемы бы просто не было, но, поверьте, никто бы этому не обрадовался. Цены были бы все госплановские, не было бы реально конвертируемого рубля. И все это привело бы к жесточайшему дефициту - похлеще, чем в конце Советского Союза. Добавьте к этому, что большинство людей до сих пор жили бы в коммуналках. Все-таки к хрущевкам можно относиться по-разному, но благодаря им народ хотя бы получил свое жилье.

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