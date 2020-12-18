Секс на пляже и еще пять вещей, которые нужно успеть сделать для любимой до конца этого дурацкого года

Давайте делать вид, что все хорошо, а будет еще лучше. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Это непросто, ведь именно ближе к декабрьским праздникам женщины начинают грустить, думать о том, что не удалось сделать, и впадают в депрессию, а женская депрессия - это не только тихие слезы и светлая грусть. Женская депрессия придумана для того, чтобы делиться ею с ближними. А оно вам надо? Давайте делать вид, что все хорошо, а будет еще лучше.

1 Купите себе что-нибудь красивое. Нет, не телефон, что-нибудь из одежды. Женщины ведь обожают, когда их мужчины следят за собой и элегантно выглядят. Да, время трудное, денег кот наплакал, но вы же не для себя стараетесь, а для своей единственной. Женщины, между прочим, это оправдание постоянно используют, когда что-то себе покупают: «Ну ведь тебе же должно быть приятно, когда с тобой рядом красиво одетая я». Есть даже анекдот такой. Разговаривают две подруги:

- У мужа день рождения скоро, не знаю, что ему купить.

- Купи ему себе кольцо.

Вот и вы себе/ей что-нибудь купите. Она это заслужила. Будете прекрасно смотреться вместе: вы в своей обновке, она - в своей, которую купила исключительно ради вас.

2 Незаметно нарядите елку. Обычно это делает она, иногда подключаетесь вы - когда елка высокая, а звезду на макушку надеть надо. Но если вы думаете, что ей это доставляет удовольствие, то вы ошибаетесь. Это обычный ритуал, чуть приятнее остальных. Она просто хочет, чтобы в доме было красиво и празднично, а сам процесс в последний раз доставлял ей удовольствие еще в младшем школьном возрасте.

А тут она приходит с работы и видит уже готовую елку. Немного по-дурацки наряженную, неказистую, но все равно ведь приятно, да?

На вопрос «Ты чего это вдруг?» отвечайте безотказно работающей фразой: «Наступает предновогоднее время чудес, всем нам хочется немного волшебства». Да, шаблон, но тут многое зависит от того, как вы это произнесете.

Скорее всего, елку придется перенарядить, потому что вы наверняка не туда повесили синие шарики или запутали гирлянду, но это ничего, совместный труд двух любящих людей облагораживает.

И еще важный момент. Уже появились елочные украшения в виде маленьких масок, перчаток и шариков-коронавирусов. Так вот, вам эти глупости не нужны. В будущий год смотрим с оптимизмом, от примет 2020-го избавляемся при первой возможности.

3 Чаще покупайте цветы именно в эти дни. Вроде не 8 Марта, но это ничего. Цветы на фоне елки - это высокий класс, проверено. Контраст. С одной стороны, вроде как звенит декабрьская вьюга, а кое-где, возможно, и ливни хлещут упруго, а с другой - белые розы, белые розы, беззащитны цветы (ну или на что там у вас денег хватит). У женщин это вызывает приливы тихой нежности и желание делать селфи для соцсетей: все под елочками, а я с розами, спасибо, милый, люблю, люблю, люблю и т. д.

(Кстати, этот совет имеет универсальный всесезонный характер, цветы надо покупать всегда.)

4 Незаметно уберите все фотографии, где вы вдвоем на пляже, в Париже, на Мальдивах, на вершине Монблана. В обычное время такие картинки дарят мимолетные воспоминания о счастливых деньках, согревают душу, а сегодня главная мысль: не повторяется такое никогда, бедные мы, несчастные, а все проклятый вирус. Посмотрит женщина на такую картинку, загрустит, а то еще и всплакнет чего доброго. Не надо ее расстраивать. Оставьте совместные портреты на улицах родного города, на приусадебном участке, за домашним столом. Такое точно повторится. А пляж - да, под вопросом.

5 Кстати, о пляжном отдыхе. Раз уж он вам в ближайшее время не светит, хотя бы приготовьте ей коктейль «Секс на пляже». Записывайте: 40 мл водки, 20 мл персикового ликера, 40 мл апельсинового сока и столько же клюквенного сока или морса. Смешиваем это все в высоком бокале, полном льда, украшаем чем-нибудь ярким - долькой апельсина, кусочком ананаса, коктейльным зонтиком. В сериале «Санта-Барбара», между прочим, чуть ли не все персонажи этот коктейль поглощали, что, конечно, тоже добавляет ему привлекательности. Правда, только в глазах тех женщин, которые помнят, что был когда-то такой сериал. Более молодых должно привлечь название, красивый бокал и тот потаенный смысл, который вы заложили в эту церемонию (а вы ведь заложили, да?). Кстати, коктейль вкусный, для себя тоже приготовьте. Если не хотите, чтобы секс на пляже у нее был без вас.

6 Пообещайте ей что-нибудь. Что угодно. Только не на ваше усмотрение. Возьмите ее за руки, посмотрите ей в глаза и спросите: «Милая, вот только честно: чего бы тебе больше всего хотелось?» И пусть говорит. А вы кивайте головой в знак согласия. А если вдруг она задумается в нерешительности (ну вдруг она и правда не знает, чего еще от жизни просить, когда у нее есть вы), предложите свой вариант: «Может, еще раз «Секс на пляже»?»