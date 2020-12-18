Яркие номера Ледникового периода: Опасные полеты Бузовой и Тодоренко со змеей

Ольга Бузова. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Главное ледовое шоу страны плавно катится к развязке, которая случится 26 декабря. Сегодня мы увидим предфинальный выпуск, а через неделю все закончится. А пока участники активно готовятся удивить публику, «КП» вспоминает самые яркие номера.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт

Актриса Ольга Кузьмина и заслуженный мастер спорта Александр Энберт раз за разом изумляли аудиторию ярчайшими по отдаче и артистизму номерами. А в одном из выпусков зашли так далеко, что рискнули выполнить сложнейший в парном фигурном катании элемент под названием тодес. Это когда партнер цепляет руки партнерши, нарезающей вокруг него круги по спирали. Ошибка - и на огромной скорости фигуристка разбивает голову об лед. Считается, что тодес - элемент четвертого уровня сложности, на который решается не каждая профессиональная пара. Но Кузьмина и Энберт попробовали и не прогадали. Песня Полины Гагариной «Ты не целуй» только помогла участникам получить двенадцать шестерок от судей.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев

Самая старательная участница проекта Ольга Бузова вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, насмотревшись на коллег, тоже решила взять максимальную высоту. В результате пытающуюся петь телеведущую подняли под купол ледовой арены «Лужники»: а это около 15 метров! Номер стал в каком-то смысле символическим для Бузовой, ведь она проделывала все это под песню «Люди не верили» собственного сочинения. Композиция как раз о том, что многие считают Ольгу пустышкой, а она вроде как доказывает обратное. Потом еще и выяснилось, что ведущая выступала с травмами - трещинами в ребрах. Ну что тут скажешь? Настоящая героиня!

Регина Тодоренко и Роман Костомаров

Жена Влада Топалова и олимпийский чемпион так активно репетировали, что один раз чуть не сломали Регине позвоночник. У нее произошло смещение нескольких шейных позвонков. Но чем дальше, тем больше. В юбилейном, десятом выпуске «Ледникового периода» вместе с Ильей Авербухом пара придумала красивейший номер в античном стиле. Она - в образе красавицы Клеопатры, он - в костюме римского военачальника Марка Антония. Самое поразительное, что в завершение номера на льду в руках Тодоренко оказалась настоящая змея (!). Публика и жюри остались в восторге.

Дмитрий Сычев и Мария Петрова

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев и фигуристка Мария Петрова так старались впечатлить жюри, что решили сделать мощную и высокую поддержку под песню Адриано Челентано Confessa. Получилось так эффектно, что главе судейского комитета чуть не поплохело.

- Меня даже подташнивать стало от страха! - призналась Татьяна Тарасова. - Он очень хорошо стоит на ногах, но так опасно! Машка превзошла себя.

- Когда ты поднял ее вверх, как символ, как флаг, это было потрясающе красиво! - согласился легендарный хоккеист Владислав Третьяк.

Владимир Маркони и Маргарита Дробязко

Уволенный из «Вечернего Урганта» и вылетевший из «Ледникового периода» Владимир Маркони перед уходом успел громко хлопнуть дверью. Вместе с напарницей Маргаритой Дробязко шоумен решил поиграть с огнем. Буквально. В номере по мотивам мюзикла «Призрак оперы» Владимир танцевал на льду под огромной горящей люстрой, которая медленно опустилась на него - и, если бы у Маркони были волосы на голове, они наверняка бы вспыхнули. А так Владимир лишь немного ударился рукой о конструкцию, после чего, словно раненый, лег в центре круга, изображая гибель от страсти.

Первый канал.

«Ледниковый период». Cуббота, 17.20.