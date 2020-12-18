Купить таблетки за полцены: от чего зависят цены в аптеках

- А почему ему дешевле? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Друг подкинул лайфхак. Ребенку прописали лекарство. Сиропчик. Он глянул в интернете, сколько в среднем стоит бутылек. Около 400 рублей.

- Прихожу в аптеку, а там на ценнике - 800 с лишним. В два раза больше! На сайте есть опция: могут купить в онлайне, а забрать препарат в удобной аптеке. Указал тот же адрес, где сейчас стою. И мне выдали в той же кассе то самое лекарство. За 400.

Пытаюсь понять, как поймать лучшую цену. Я, конечно, слыхал про разные штучки, когда маркетологи стимулируют продажи через интернет и дают на сайтах или в мобильных приложениях скидки. Но там обычно речь идет о 10 - 15% максимум. А тут, как говорится, два счетчика!

ЗАВИСИТ И ОТ СРОКА ГОДНОСТИ

Захожу на сайт сети. Средство, о котором говорил друг, стоит 454 рубля. (Приписка под цифрами сообщает, что цена действительна только при покупке на сайте.) Но при этом есть пометка со специальной ценой - 395. Это стоимость сиропа с истекающим сроком годности (4 - 5 месяцев ему осталось). И приобрести его можно только в 16 аптеках, заехав туда самостоятельно.

А если меня устроит сироп, которому до часа икс всего 2 - 3 месяца, так он вообще стоит 273 рубля. Можно забронировать в течение суток и приехать за ним только в один аптечный пункт - на Маросейке.

ПРОДЕЛКИ МАРКЕТОЛОГОВ?

- Это все проделки маркетологов, - уверен руководитель комитета электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров. - На какие-то лекарства они могут специально завышать цены в рознице, чтобы потребители привыкали заказывать через интернет. Либо, наоборот, специально для интернета скидывать стоимость. Значит, маржа позволяет.

Однако глава Аптечной гильдии Елена Неволина не исключает, что скачки цен в некоторых сетях могут быть связаны с расходами на аренду помещений. Аптека платит деньги за квадратные метры, на которых располагается. Те же, кто продает лекарства через сайт, от таких расходов избавлены.

- Но есть и множество других факторов. Например, аптеки всегда были одним из самых закредитованных секторов экономики. Ведь товар, который они продают сегодня, нужно было покупать вчера большими партиями у дистрибьюторов. Это часто очень дорогой товар. Например, во время пандемии начался большой спрос на антибиотики. Чтобы их купить, причем с запасом на несколько месяцев, аптека берет кредит.

- Продажа лекарств с истекающим сроком годности со скидкой - обычная история?

- Вполне. На лекарства с истекающим сроком годности многие сети дают серьезную скидку, потому что выгодней продать дешево, чем потом уничтожать за свой счет.

По словам Неволиной, для утилизации просроченных препаратов компаниям приходится прибегать к услугам лицензированных фирм, имеющих печи.

- То есть в аптеках невозможно поставить на коробочку штемпель с другой датой производства, как это иногда делают в продуктовых магазинах?

- Сейчас уже практически невозможно. В России начала работать цифровая маркировка - общенациональная база, в которой фиксируются все поступающие препараты. Теперь эта система следит за просрочкой. Цифровая маркировка позволяет отслеживать любой фармацевтический товар от конвейера на производстве до итоговой продажи.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Интернет продает на триллиарды* рублей в год

В случае с аптеками речь идет о товарах, которые можно купить прямо сейчас, - заказал через сайт и забирай в условленном месте. Многие из нас и до этого сталкивались с ценами, которые ниже магазинных на разных интернет-площадках (они называются маркетплейсами). Но там еще нужно доставку ждать.

Это как раз территория цен, из которых вычли расходы на аренду торговых площадей и продавцов. Товар при заказе уходит клиенту прямо со склада. И даже с учетом расходов на доставку будет дешевле, чем в рознице.

- Цены регулирует сам рынок, - говорит руководитель пресс-службы компании Ozon Мария Заикина. - Один и тот же товар могут выставлять десятки, если не сотни продавцов. Чтобы конкурировать, они должны предлагать наиболее низкую цену. Так что тут покупатель голосует рублем.

Интересно, что такая схема во многих случаях и самим продавцам выгодна. Приятель, продающий через Ozon, объясняет:

- Да, цены в интернете будут ниже, чем в розничном магазине где-то на 20%. Обычные магазины за счет своих расходов платят мне меньше за единицу товара, чем в интернете. Так что я в плюсе.

Крупнейшие российские интернет-магазины отмечают, что за несколько месяцев пандемии продажи у них выросли почти в 2 раза. В том числе и за счет людей, которые раньше вообще ничего не покупали через интернет. Более того, часть клиентов осталась и после карантина.

- Летом каждый четвертый «весенний» новый клиент сделал повторный заказ, каждый седьмой - два заказа или более, - приводит статистику Мария Заикина. - Причем в каждом втором летнем заказе «весенних» новых покупателей есть товары повседневного спроса (продукты, косметика и проч. - Авт.).

В целом народ уже привык все что возможно заказывать именно через интернет. Тем более что забирать товар можно где-то неподалеку самостоятельно, сэкономив на курьере.

- К тем же показателям, что были до пандемии, онлайн-продажи уже точно не откатятся, - говорит руководитель комитета электронной коммерции Торгово-промышленной Палаты РФ Алексей Федоров. - Еще в начале года по России на интернет приходилось 4,5% всей торговли. Сейчас - 11%. Это уже триллиарды рублей в год. Впрочем, в США эта доля гораздо выше - 25%, а в Китае - все 30%. Мы еще не так быстро растем. Думаю, через 2 - 3 года доля электронной коммерции вырастет до 20%.

- В Москве проникновение торговли через интернет выше?

- Да. Думаю, сейчас - на уровне 16 - 17%.

* Триллиард - это единица с 21 нулем.