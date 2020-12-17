"Больно": Анастасия Волочкова впервые призналась, что дочь ее предала

Анастасия не осуждает дочь, которая уехала жить к отцу. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова сделала душераздирающее признание. Балерина впервые заговорила о предательстве своей единственной дочки Ариадны. Девочка сбежала от матери и переехала жить к отцу-миллионеру Игорю Вдовину.

Дочь Анастасии Волочковой два года назад съехала из роскошного особняка звездной мамы в шикарные апартаменты в центре Москвы. Ариадну балерина родила от Игоря Вдовина. В этом году девочке исполнилось 15 лет. Теперь она живет с папой и его возлюбленной Еленой Николаевой.

"Она очень талантливая. У нее сейчас жизнь аккумулирована в центре, ей удобно так жить. Подкупить деньгами детей в этом возрасте очень просто, сказать: «Хочешь лошадку? Будет тебе лошадка». Я почему говорю про предательство. Когда отец говорит дочери моей: «Я тебе дам всем, но мама ни копейки не получит». И человек соглашается на такие условия. Мне, честно говоря, немножко больно, я не скрою", - поведала танцовщица в эфире YouTube-шоу "Алена, Блин".

Анастасия дочь не осуждает. Танцовщица отметила, что своей дочери всегда старалась дать самое лучшее. С первых дней Ариадна жила в роскоши. "Моя дочка родилась с золотым тазиком. Я всегда пыталась донести ей, что все это непросто так, это не валится в руки, а это заработанные реальным трудом деньги", - отметила женщина.

Она заявила, что счастлива, если ее дочка счастлива. "Я не знаю, чего ей могло не хватать. Значит ее подкупили таким образом, нарисовали такую картинку, которая ей понравилась", - считает Волочкова.

Ранее звезда поведала, что у ее дочери часто проявлялся эгоизм. Например, когда дома у балерины был один из ее возлюбленных, Ариадна всегда хотела общаться с ней и требовала повышенного внимания. "Дочь не одобрила моего бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся рядом со мной", - рассказывала знаменитость.