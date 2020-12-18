Звезды на новогоднем "огоньке": омолодившийся Валерий Леонтьев, "модный панк" Катя Лель и изменившаяся до неузнаваемости Диана Гурцкая

Катя Лель и Валерий Леонтьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Телеканалы спешат запрыгнуть в уходящий поезд-2020 и до последнего снимают "голубые огоньки". Один из таких концертов - "Золотой хит" для Music Box Gold собрал вместе звезд разных поколений. Это шоу зрители увидят в новогоднюю ночь, а "Комсомолка" вместе со стилистом Русланом Громовым уже сейчас оценила праздничные образы артистов.

Валерий Леонтьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ

Знаменитый "Казанова" в свои 71 наотрез отказывается стареть, поэтому в его гардеробе по-прежнему майки-сетки, ковбойские кожаные куртки и многочисленные цепи-браслеты. В таком виде вечно молодой Валерий Яковлевич и появился на новогоднем шоу, продемонстрировав репортерам лицо без единой морщинки и бронзовый загар. А зрители в зале увидели еще больше: во время энергичных танцев майка артиста задралась, явив публике накаченный пресс.

Стилист Руслан Громов.

Комментарий стилиста:

- Валерий Яковлевич, безусловно, в отличной форме, но на мой взгляд, артист должен соответствовать времени и менять свой образ, чтобы оставаться актуальным. Будем откровенны: в современных реалиях Леонтьев, скорее, похож на работника цирка, а не звезду эстрады. Пора перестать штопать старомодные костюмы, избавляться от хлама и обращаться к профессиональным стилистам. Посмотрите на Аллу Пугачеву: ей удается лавировать в модных течениях, при этом не изменяя себе.

Диана Гурцкая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДИАНА ГУРЦКАЯ

Переболевшая ковидом артистка предстала перед камерами в чудесном расположении духа и неожиданно ярком образе - даже очки Гурцкая сменила на более модные. "Страх перед болезнью ушел, и теперь у меня каждый день праздник!", - призналась звезда.

Комментарий стилиста:

- Если у Дианы есть стилист, его нужно немедленно заменить. Данный лук (от англ. look - внешность. - Ред.) никуда не годится. Нижнее платье-комбинация и обувь хорошо сочетаются между собой, но верхняя тюль просто ужасна! Она добавляет лишнего объема и открывает недостатки фигуры, а столь кислотный цвет вряд ли вообще может кому-то подойти. Чтобы спасти ситуацию, я бы заменил тюль на удлиненный и свободный пиджак оверсайз.

Юлия Савичева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЮЛЯ САВИЧЕВА

Певица, которая после рождения дочери отправилась в сольное плавание без поддержки продюсера Максима Фадеева, теперь за все отвечает сама - и за репертуар, и за образ на красной дорожке. Как отметила экс-"фабрикантка", стальной наряд она выбрала неспроста: он соответствует символу наступающего года - Металлическому Быку.

Комментарий стилиста:

- К макияжу и укладке не придерешься: ухоженный внешний вид, без вычурности, но в то же время торжественный. Платье на бретельках с деликатным декольте и разрезом по ноге отличается модным в этом сезоне серебрёным оттенком. Но, к сожалению, оно портит фигуру Юли, и есть ощущение, что наряд великоват артистке.

Анита Цой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АНИТА ЦОЙ

Этот год для звезды выдался непростым - Цой на себе испытала все "прелести" коронавируса. Но, переболев, отсиживаться дома не стала: в новогоднюю ночь Анита появится сразу в нескольких телеэфирах, меняя образы, как перчатки.

Комментарий стилиста:

- Видно, что Анита старалась поразить зрителя. Но не могу не заметить, что певице не слишком идут короткие стрижки и высокие прически, зато видно модную моносерьгу. Платье подчеркнуто нарядное, но это не стиль Аниты. Вырез и рукава упрощают наряд, из-за чего Цой выглядит похожей на региональную ведущую свадеб.

Анжелика Агурбаш. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АНЖЕЛИКА АГУРБАШ

Белорусская певица, которая вот уже 15 лет своя в нашем шоу-бизнесе, в этом году разменяла шестой десяток. И как тут удержаться от штампа: "А кто даст?!". Видимо, сказывается модельное прошлое: Агурбаш прекрасно выглядит, хотя специально не молодится - выбирает элегантные наряды и классические цвета.

Комментарий стилиста:

- У Анжелики есть вкус в одежде, и зачастую ее образы смотрятся очень грамотно подобранными. Но! На этот раз все очень театрально, это не про стиль - множество деталей отвлекают внимание, а яркий макияж прибавляет возраст. Я бы действовал радикально: "фату" от пиджака лучше оторвать и заменить на свободные брюки. Тогда образ получился бы куда интересней.

Денис Клявер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕНИС КЛЯВЕР

Экс-солист группы "Чай вдвоем" перед репортерами светился от гордости: на днях его старший сын - 19-летний Тимофей вернулся из армии и за год срочной службы даже успел стать чемпионом России по тхэквондо. Весь в отца-молодца!

Комментарий стилиста:

- Не могу поставить за этот лук 5 балов - все слишком скромно. Но с другой стороны, элементы гардероба сочетаются друг с другом, а главное, обошлось без запаха нафталина. Мне нравится пиджак - это основа всего аутфита. Обратите внимание на несколько якобы небрежно выглядывающих ниточек: это говорит о том, что вещь стильная и отнюдь не дешевая. Кроме того, в гардеробе Клявера соблюдено правило трех цветов (считается, что если в образе присутствует более трех цветов, то восприятие перегружено. - Ред.).

Анна Калашникова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

АННА КАЛАШНИКОВА

Светская львица и звезда ток-шоу, которую называют копией Ольги Бузовой за любовь к микрофонам в стразах и незатейливым песенкам, недавно выпустила хит и представила публике жениха-миллионера. От репортеров не укрылись перемены во внешности несвободной Калашниковой: таких целомудренных нарядов на ней еще не видели!

Комментарий стилиста:

- Анна, бесспорно красивая девушка, но стильной ее сложно назвать. Наряды Калашниковой порой чересчур откровенны, а порой, наоборот, напоминают сказочных принцесс, очень уж все зефирное. В данном случае образ сильно перегружен: такое платье противопоказано дополнять часами, браслетами, огромными серьгами и сложносочиненными колье в духе "надену все лучшее сразу". Вопреки ожиданиям хозяйки, это не украшает, а дешевит весь лук. Возможно, поэтому многие столичные бутики открещиваются от бесконечных предложений Анны отрекламировать их взамен на праздничный наряд.

Катя Лель. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАТЯ ЛЕЛЬ

Звезда "нулевых", чьим хитам "Муси-пуси" и "Мой мармеладный" подпевала вся страна, ради новогоднего шоу стала по-настоящему золотой артисткой. Серьги, костюм и даже сапожки Лель сияли на красной дорожке в тон рассыпанным у нее под ногами кружочкам конфетти. Но еще смелее оказалась прическа Кати: к праздникам 46-летняя певица, словно тинейджер, покрасила волосы в ярко-розовый цвет, став, по ее словам, "модным панком".

Комментарий стилиста:

- Катя Лель поддерживает инопланетное амплуа - похоже, артистка намеренно одевается нелепо, дабы вызвать неоднозначную реакцию. Что касается костюма, цвет металлик по-прежнему в моде, но этот фасон певице не идет: из-за "исчезнувшей" талии верх выглядит тяжеловато.

Наталья Гулькина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НАТАЛЬЯ ГУЛЬКИНА

Экс-солистка "Миража", по негласному мнению репортеров, стала Снегурочкой новогоднего шоу. "Снежное" платье и серебряные сапожки - для полноты образа певице не хватило разве что Деда Мороза.

Комментарий стилиста:

- Тот редкий случай, когда стразы и пайетки Натальи Гулькиной наконец-то уместны. В остальные дни года я бы рекомендовал артистке избегать таких вычурных нарядов - все-таки эпоха диско давно прошла. Если сиять круглый год, это выглядит неуместно и даже дешево.

Владимир Левкин с женой и дочерью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЛАДИМИР ЛЕВКИН

Экс-солист "На-На" появился на празднике с женой Мариной и восьмилетней дочерью Никой. Их трио - больше, чем просто семья, это еще и творческий тандем: сейчас родители вместе с дочкой записывают альбом детских песен.

Комментарий стилиста:

- Судя по всему, Левкины пытались создать "total look", но по факту получилось "кто в лес, кто по дрова". Футболка с фотографией дочери умиляет, а в целом - полная неразбериха. Мама в спортивном костюме, в котором уместнее выйти в магазин или на прогулку с ребенком, но явно не на красную дорожку. Провальный лук самого Левкина можно было бы спасти, заменив старомодную обувь и футболку с принтом на базовую черную.

Согдиана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОГДИАНА

Для выпускницы "Фабрики звезд" это выход в свет стал одним из немногих за последнее время: некогда популярная артистка, которая в прошлом году вышла замуж и родила третьего сына, на время пропала с радаров, а в пандемию и вовсе нигде не появлялась. Впрочем, на фигуре певицы затянувшийся карантин никак не отразился.

Комментарий стилиста:

- Из всех представленных луков, образ Согдианы самый адекватный, наряд украшает девушку, подчеркивает стройную фигуру. И самое главное, поскольку платье достаточно нарядное, певица верно обошлась без сложных причесок и суперсложного макияжа. Браво!