63-летний Дольф Лундгрен женился на 24-летней возлюбленной

Избранницей голливудского актера стала уроженка Норвегии, переехавшая в США. Фото: Инстаграм.

Звезда «Универсального солдата» Дольф Лундгрен сыграл свадьбу. Как сообщает нью-йоркское издание Page Six, 63-летний актер женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал. Бракосочетание прошло тайно и, видимо, пара и дальше держала бы все в секрете, если бы не папарацци. На днях актера сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

О помолвке Лундгрена стало известно летом этого года. Избранницей голливудского актера стала уроженка Норвегии, переехавшая в США. Эмма Крокдал работает фитнес-инструктором в одном из спортивных клубов Лос-Анджелеса. Решение обручится жених и невеста приняли всего через пять месяцев отношений - они начали встречаться в январе этого года. Но, видимо, страсть между ними кипит настолько, что ни короткий период знакомства, ни 38-летняя разница в возрасте не поколебали их желание пойти к алтарю. Влюбленные обручились в Швеции и поделились счастливой новостью в Инстаграме.

Пара объявила о помолвке летом этого года. Фото: Инстаграм.

- Твоя дочь обручилась? Поздравляю, Дольф, - пошутил тогда кто-то в комментариях.

Дело в том, что Эмма - не только ровесница старшей дочери актера (Иде Лундгрен тоже 24 года), но еще и ее копия. Обе любимые женщины артиста — блондинки с зелеными глазами и пухлыми губками. То, что у них одинаковый типаж, заметили многие подписчики Инстаграма Дольфа.

Со своей первой женой, ювелиром Анетт Квиберг Дольф Лундгрен познакомился во время съемок фильма «Универсальный солдат». После свадьбы они обосновались в Испании в курортной Марбелье — Дольф решил поселиться в Европе, подальше от Голливуда, чтобы у его детей было нормальное детство.

Пара прожила в законном браке 17 лет, еще 8 лет до этого — в гражданском. Их старшей дочке Иде 24 года, младшей Грете - 20. Супруги решили развестись в 2011 году. С тех пор Дольф оставался завидным холостяком, пока не встретил Эмму.

Помимо законного брака за харизматичным блондином числится немало сердечных побед над моделями и актрисами. Он крутил романы с певицей Грейс Джонс, моделью Дженис Дикинсон, актрисой Самантой Филлипс.

Дольф не раз побеждал в различных чемпионатах по бодибилдингу и до сих пор может похвастаться завидной физической формой. На его счету — роли в нескольких десятках фильмов, некоторые из них он спродюсировал, а также снял в качестве режиссера.