«Ее же удар хватит»: Собчак опубликовала архивные фото толстой Бородиной

Ксения Собчак попрощалась с "Домом-2", опубликовав архивные фото с Ксенией Бородиной. Фото: Инстаграм.

Новость о закрытии «Дома-2» стала громом среди ясного неба: ветераны самой долгоиграющей телестройки России один за другим прощаются с проектом и наперебой рассказывают, какую роль он сыграл в становлении отечественного телевидения. И хотя потом выяснилось, что закрытие программы – на самом деле хитрый пиар-ход («Дом-2» просто переезжает на другой канал), сенсация получилась громкой. Вот и Ксения Собчак решила вспомнить боевую молодость и опубликовала на своей странице проникновенный пост.

- «Дом-2» закрывают - ушла эпоха! Я счастлива, что пришла туда, и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше. Эта моя первая телевизионная работа, и я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время! Я ходила безуспешно на кастинги, меня не взял Эрнст на «Фабрику Звезд» ( пела я и тогда отвратительно), не взяли вести «Афишу» - я соревновалась с Танеи Арно и в финальном туре выбрали ее, а я рыдала крокодильими слезами. Но взяли в ДОМ2. Настоял лично Валерии Комиссаров («в неи что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва»). Но я всегда считала, что «дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю». После этого были и НТВ, и Россия, Первыи и «Последнии Герои », и GQ, и Дождь, и много-много всего. Спасибо всем моим учителям и институтам, и «Дом-2» я тоже вспоминаю с благодарностью. И помните, неважно кто кем был – важно, кто кем стал, - написала телеведущая.

Правда, чуть позже, разобравшись, что к чему, Ксения уточнила:

- UPD: оказывается, вся эта кампания «Дом-2» закрывается - часть рекламной стратегии перехода на канал помельче в рамках «Газпромедиа», так как рейтинги не тянут для ТНТ.

На старых снимках Ксению Бородину можно узнать с большим трудом. Фото: Инстаграм.

Свой ностальгический пост Собчак сопроводила архивными фотографиями времен десятилетней давности. На всех фото она запечатлена со своей коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной. Причем если Собчак на снимках выглядит как обычно, то Бородину на этих кадрах можно узнать с большим трудом. С тех пор она скинула килограммов десять и явно уменьшилась в объемах. Рассматривая старые фотографии, подписчики Ксении в комментариях иронизируют на тему «заклятых подруг». И отмечают: Собчак как всегда в своем репертуаре – даже пуская слезу по поводу закрытия программы, не упустила случая мимоходом выставить коллегу в неблагоприятном свете.

«Бородина скажет душевное спасибо за архивные фото», «Фотки самые удачные выбрала, зачет», «Ксения Собчак, вы личный ад Ксении Бородиной», «Бородину же удар хватит», «Ксюша молодец, показала всех во всей красе», «Какие ужасные фото Бородиной. Ксения, ну вы прям умеете невзначай кинуть говнеца», - пишут фолловеры.

«Бородина скажет душевное спасибо за архивные фото», - пишут подписчики в комментариях. Фото: Инстаграм.

Сейчас уже мало кто помнит, какой Ксения Бородина была в начале проекта. Ведь в наши дни она – красотка с точеными формами, одна из самых ярких звезд Инстаграма. На страничку Бородиной в соцсети подписаны 16 миллионов человек, а за один рекламный пост теледива зарабатывает 400 тысяч рублей.

Сейчас Ксения Бородина - красотка с точеными формами. Фото: Инстаграм.

Не секрет, что Ксения Собчак и Ксения Бородина уже долгое время конфликтуют между собой. Собчак нелестно высказывалась насчет отношений ведущей «Дома-2» с мужем Курбаном Омаровым – мол, тот откровенный альфонс. А после две теледивы схлестнулись в виртуальном пространстве из-за доходов от рекламы.