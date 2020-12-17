Роберт Левандовски - "КП": "Я думаю, что еще далек от финала своей карьеры"

Роберт Левандовски впервые в жизни стал лучшим футболистом мира. Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 17 декабря, был назван новый лучший футболист мира. Между тремя кандидатами - Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Робертом Левандовски выбор пал на польского форварда мюнхенской "Баварии". Именно Левандовски одержал победу в этом голосовании, опередив двух легенд мирового футбола.

После завершения официальной церемонии вручения наград прошла пресс-конференция с участием победителя The Best FIFA Football Awards 2020 года. Роберт Левандовски ответил на вопрос корреспондента "КП".

- Роберт, вам сейчас 32 года и каждый ваш сезон - это как сезон телесериала. Скажите, как вы думаете, вы сейчас еще далеки от того, что сыграете ваш последний эпизод вашего личного шоу?

- Думаю, что до этого еще очень далеко. Надеюсь, еще долго буду играть. Цифры иногда - это просто лишь цифры. И я не думаю о моем возрасте, выходя на поле. Я хочу продолжать играть на высоком уровне как можно дольше. Мой опыт помогает мне становиться лучше с каждым днем. И я не боюсь новых вызовов. И я надеюсь, что еще очень далек от финала. Каждый год мои планы очень большие, но не всегда легко их осуществить, - сказал Левандовски.

Кроме того, польский футболист поведал немало интересных вещей. Левандовски признался, что доволен успехом и тем фактом, что обошел Роналду и Месси в этой гонке:

- Хочу поблагодарить свой тренерский штаб и команду. Выиграть этот приз во времена Месси и Роналду – это что-то особенное. Я очень горд и счастлив. Это особый день для меня и моих партнеров по команде. Невероятное чувство. В этом году мы выиграли все, что могли. Главный момент – это, конечно, Лига чемпионов. Победа в этом турнире показала мне, что нужно всегда верить в мечты, и ты будешь вознагражден за это, - сказал Роберт Левандовски.

При этом, поляк очень уважительно относится к двум иконам мирового футбола:

- Месси и Роналду много лет играют на высшем уровне, и теперь я здесь. Это означает, что тяжелая работа окупается. Пройдет время, прежде чем я смогу это осознать. Но сейчас я думаю, что сегодня будет трудно заснуть.

Когда у Левандовски спросили, а будет ли теперь для него какая-то мотивация одерживать победы дальше с "Баварией"

- Это будет хорошим вызовом для нас - находиться на вершине. Для нас важно. Не важно, сколько наград ты выиграешь. Ты всегда хочешь выиграть больше, мы всегда тренируемся для достижения наших целей. Этот сезон очень тяжелый для всех. Но главное - оставаться всегда готовым идти дальше и достигать наших целей. Выиграть один титул - сложно, два - еще сложнее, но думаю, что в финале сезона мы сможем отпраздновать победу с нашими фанами.

И еще раз отметил:

- Я очень благодарен моей команде, они делают меня лучше.

Однако же отдельно отметил:

- Для меня не важно, сколько наград выигрываю я лично. Для меня всегда этого мало, никогда не остановлюсь, сказав, что уже выиграл достаточно. Но получить для меня звание лучшего футболиста мира - крайне важно, потому что это важно в том числе и для фанатов нашего клуба. Это для меня и есть главная цель и мотивация.