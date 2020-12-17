«Сьяновские пещеры даже взрывали, но народ все равно проходил»: Спелеолог - о месте, где потерялись восемь детей

В Сьяновских пещерах. Фото: АГН Москва

В подмосковных Сьяновских пещерах 17 декабря потерялась туристическая группа с детьми. В бывшие каменоломни, где когда-то добывали известняк для белокаменной Москвы, спустился инструктор, восемь детей от 9 до 12 лет и папа одного из мальчиков.

Инструктор Сергей Боков заявил своим подопечным, что потерялся, оставил их внизу, а сам пошел искать выход. Школьники с одним взрослым провели внизу около полутора часов, прежде чем их нашли спасатели. С Боковым сейчас разбираются в полиции - группы в Сьяны он водил нелегально, собирая со взрослых и детей по 1800 рублей.

В интервью kp.ru один из мальчишек рассказал, что все дети испугались, многие плакали, боясь, что их никогда не найдут…

О том, что из себя представляют Сьяновские каменоломни и не стоит ли их закрыть для свободного посещения мы поговорили с известным спелеологом, геологом, доктором физико-математических наук Алексеем Шелепиным.

- Конечно, для спуска в Сьяны нужна хоть какая-то подготовка, - говорит эксперт. - Хотя на самом деле детей туда водили и водят часто. Главное - нужно, чтобы с ними был адекватный инструктор. Я, конечно, не знаю деталей этого спуска, но не могу себе представить, как это инструктор мог заблудиться и ушел искать выход, бросив детей внизу. Вероятно, это говорит о его слабой подготовке. В таком случае зачем же он берет на себя ответственность группы туда водить? Сами по себе Сьяны - довольно несложные и неопасные пещеры. Знаю людей, которые там, внизу, могли по 3-4 дня жить. Набирают с собой продуктов, берут палатки. Это больше всего молодежи, студенчеству нравится. Романтика такая, что ли.

При наличии опытного инструктора, в Сьяновских пещерах можно побывать даже детям. Фото: АГН Москва

Стоит отметить, что наш разговор состоялся еще до того, как стало известно о распоряжении губернатора Московской области Андрея Воробьёва блокировать все доступные входы в пещеры и установить по периметру видеонаблюдение.

- Но после такого случая наверняка снова пойдут разговоры о том, что за безопасность в пещерах никто фактически не отвечает. Тем более, если дети в группе. На ваш взгляд, стоит ограничить доступ к Сьяновским пещерам?

- Ну, во-первых, я уже сказал, что инструктор должен быть адекватным. Неадекватный взрослый для ребенка и в условиях города опасность представляет. Что касается самих пещер, то в прошлом все эти запреты уже проходили. Входы ведь много лет назад даже взрывали, чтобы никто не ходил. Но народ все равно отрывал Сьяны. А сейчас туда практически каждый день кто-нибудь спускается. По выходным - так вообще по несколько групп.

- Зимой люди все равно ходят?

- А какая разница? Под землей температура в любое время года примерно одинаковая - 10-12 градусов выше нуля. Зимой у входа похолодней, конечно, но в глубине всегда один температурный режим.

- На вашей памяти в Сьянах происходили какие-либо ЧП?

- Не припомню. Бывают мелкие случаи. То какая-нибудь барышня, страдающая клаустрофобией зачем-то спустится, потом вылетает и начинает в МЧС названивать. Ну или с алкоголем кто-то спускается, плохо ему на глубине становится. С алкоголем это вообще не сюда. Пить дома надо. А так ничего про Сьяны криминального не слышал. Вообще на моей памяти был только один трагический случай, связанный с пещерами в России. В Самарской области есть такие Сокские каменоломни. В 90-х четверо студентов решили в них спуститься. Кто-то, непонятно кто, после этого разжег у входа костер и дым пошел вниз. Все четверо угорели. Да еще и трое спасателей погибли, которые полезли их вытаскивать. Это была большая и непонятная трагедия. А в Сьянах ничего подобного никогда не было. Так что единственное ограничение, которое я бы там ввел, - с группами должен ходить нормальный инструктор, взрослый.

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