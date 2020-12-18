Сюрреализм Босха в русском шоу «Маска»: Селедка под шубой споет «Пять минут» Людмилы Гурченко на Новый год

В специальном выпуске проекта будет куча звезд и новых, неожиданных костюмов для инкогнито. Фото: PR НТВ

Можно долго потешаться над детской интригой российского адаптации шоу «Маска» (НТВ) — и кто же находится в костюме кибер-оленя? — но рейтинги показывают неподдельный интерес зрителя к проекту.

Поэтому под Новый год шоу представит спецвыпуск «Новогодняя Маска», где выпустит на сцену не только хорошо знакомых персонажей. Но и новых героев. А еще — ведущих и звездное жюри в необычном амплуа.

Фото: PR НТВ

Но прежде всего, интерес приковывает фантазия сценаристов и художников проекта. Чем дальше, тем занятнее — чем они вдохновляются, создавая умопомрачительные костюмы сказочных персонажей шоу? Что за картины Босха, Дали, треки «Короля и Шута» или просто русские грибочки подталкивают к эскизами таких визуальных шедевров?

Фото: PR НТВ

Порой кажется, что происходящее на сцене — сюжет нового фильма Тима Бертона, но нет, это НТВ. В новогоднем спецвыпуске проекта выступления подготовили арбитры: Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и ведущий программы Вячеслав Макаров. Они споют дуэтами с масками

Фото: PR НТВ

А главным сюрпризом для телезрителей станут десять совершенно новых участников, скрывающихся под масками самых новогодних героев: Щелкунчика, Пряника, Кошки, Селедки под шубой, Шампанского, Короля и Королевы, Снеговика, Снежинки, Мишки на Севере и Подарка.

Фото: PR НТВ

- Рассказываю очень простой секрет, как прекрасно отметить Новый год и зарядиться отличным настроением: включаем шоу, садимся за стол, вспоминаем все самое хорошее, что было в уходящем году, провожаем старый год, и смотрим «Новогоднюю Маску» и меня в роли председателя жюри, - считает Филипп Киркоров. - И, конечно, для новогодней ночи я приготовил Королевский подарок вместе с мюзиклом «Шахматы» для всех телезрителей.

Фото: PR НТВ

Для пущей интриги участников первого сезона «Маски» поменяют местами с новыми героями — и они попытаются угадать, кто поет в абсурдистских новогодних костюмах. Все это случится поздним вечером 31 декабря на НТВ.