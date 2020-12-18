Последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 18 декабря 2020

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БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО

Сайт Минобороны Азербайджана транслирует видеокадры мирной жизни из села Даш Вейселли Джебраильского района, и из села Имамбинаси Кельбаджарского района.

"Продолжаются мероприятия по улучшению обеспечения наших подразделений. Выполняются соответствующие мероприятия по улучшению обеспечения и оснащения подразделений Азербайджанской Армии на освобожденных территориях.В то же время в населенных пунктах этих территорий и на новых позициях в высокогорных местностях организовываются служба войск и боевое дежурство", - сообщает сайт военного ведомства.

ПОТЕРИ АРМЕНИИ

"На армянских позициях в направлении сел Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района Арцаха российскими миротворцами 16 декабря найдены и переданы командованию Армии обороны тела 9 погибших армянских военнослужащих", - сообщает армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Сайт уточняет, что обстоятельства гибели военных неизвестны, до сих пор неизвестна судьба еще порядка 73 человек. При этом других официальных заявлений по этому поводу не последовало.

В рамках рабочего визита в Сюникскую область министр обороны РА Вагаршак Арутюнян встретился с руководителями ряда общин области.

"Старейшины констатировали, что в связи с изменениями на границе мишенью противника окажется ряд населенных пунктов, в том числе областной центр Капан. Министр обороны отметил, что граница уточняется в присутствии высокопоставленных офицеров обеих сторон, и что с территории Армении ни один метр не будет уступлен. Было подчеркнуто, что контроль на этих участках будут осуществлять российские пограничники, соглашение по которому уже достигнуто, и это создаст дополнительные гарантии для усиления системы безопасности", - сообщает сайт Минобороны Армении.

Вагаршак Арутюнян также отметил, что с "целью обеспечения безопасности этих зон осуществляется весь комплекс мероприятий, в частности, формируются новые военные подразделения, создаются новые инфраструктуры, и этот процесс будет продолжительным".

ПУТИН О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ КАРАБАХА

"Свыше 41 тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с момента прекращения боевых действий в регионе, за последние сутки на автобусах из Еревана в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев приехали 457 человек", - сообщает Минобороны России.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс- конференции заявил, что территория Нагорного Карабаха с позиций международного права "является частью Азербайджанской Республики". И напомнил, что "сама Армения не признала независимость Нагорного Карабаха".

Глава России подчеркнул, что не считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вновь вспыхнул в начале этого месяца.

"Те вспышки нарушения прекращения огня - оно было только однажды. Надеюсь, что единичный случай и останется единичным, и всем сторонам удастся все-таки сесть за стол переговоров. При нашем посредничестве, при посредничестве Минской группы - это не важно, главное, чтобы процесс начался и был положительно завершен", - заявил Путин.

Президент также напомнил, что согласно соглашениям Карабах ждет обновление социальной и экономической составляющих: "Заявлено о том, что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала. В том числе это касается автомобильного и железнодорожного сообщения - это касается и Нахичеваня, это касается и сообщения между югом и севером Армении".