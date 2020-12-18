В правительство США может впервые войти открытый гей

38-летний Буттиджич в свое время занимал пост мэра небольшого города Саус-Бенд в штате Индиана. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джо Байден, победивший на выборах президента США, предложил место руководителя министерства транспорта своему бывшему сопернику в борьбе за место кандидата на пост главы Белого дома от демократов Питу Буттиджичу.

Если Буттиджич примет предложение Байдена (а скорее всего именно так и произойдет), он станет первым открытым геем в федеральном правительстве США за всю историю его существования.

38-летний Буттиджич в свое время занимал пост мэра небольшого города Саус-Бенд в штате Индиана.

В 2015 году он открыто заявил журналистам о своей нетрадиционной ориентации, спустя два года объявил о помолвке с учителем средней школы, а летом 2018 года вступил с ним в официальный брак.

В 2019 году политик объявил о своем участии в борьбе за место кандидата в президенты от Демократической партии США и даже победил в праймериз в штате Айова. Однако позже снял свою кандидатуру в пользу Байдена.

Предложение Байдена Буттиджич прокомментировал на своей странице в Twitter:

– Сейчас появились огромные возможности для создания рабочих мест, решения проблем климата и укрепления всеобщего равенства. Для меня большая честь, что избранный президент предложил мне должность главы министерства транспорта.