Король Швеции Карл XVI Густав: с коронавирусом мы потерпели неудачу

В 10-милионной стране число заболевших за день в 5 раз перекрывает весенние рекорды Фото: REUTERS

Король Швеции Карл XVI Густав, обычно редко дающий политические оценки, высказался о пандемии COVID-19 и о том, как шведские власти на нее отреагировали.

«Я думаю, что мы потерпели неудачу, - сказал монарх в интервью шведскому телевидению в передаче, подводящей итоги уходящего года. - У нас много погибших, и это ужасно».

«Народ Швеции чрезвычайно пострадал в трудных условиях. Время подумать обо всех шведах, которые не смогли попрощаться со своими умершими членами семей. Я думаю, что это тяжелый и болезненный опыт — не иметь возможности проводить в последний путь родных». – добавил король.

Заявление венценосца, наделенного церемониальной властью и редко выступающего по политическим вопросам, прозвучало в те дни, когда в 10-милионной стране число заболевших за день в 5 раз перекрывает весенние рекорды, число умерших приближается к 8000, четверть из которых скончалась в последние полтора месяца.

Это противоречит первоначально заявленным планам шведских эпидемиологов о том, что мягкая, без жестких ограничений стратегия быстрого достижения коллективного иммунитета предотвратит вторую волну и сделает шведов здоровее и счастливее.

На фоне локдаунов и жестких карантинных мер в других странах Швеция казалась многим оазисом здравого смысла на фоне коронавирусной истерии, однако реальность расставила все по своим местам.

Последние два месяца шведские власти идут по пути соседних стран, ситуация в которых пусть и не простая, но намного более благополучная, чем в крупнейшей стране Северной Европы.