В Польше вводится общенациональный карантин

B Польше зарегистрировано свыше 1,17 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли более 24 тысяч человек Фото: REUTERS

Ситуация с коронавирусом вынудила правительство Польши принять решение о введении жесткого карантина: локдаун начнется с 28 декабря и продлится как минимум до 28 января. Помимо этого, на Новый год будет введен комендантский час, который будет действовать с девяти часов 31 декабря до шести утра 1 января.

В рамках ограничительных мер будут закрыты супермаркеты, непродовольственные магазины, культурные и спортивные учреждения.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский считает, что в стране наступают тяжелые времена, вакцинация вряд ли станет спасением в ближайшее время:

– Даже если мы сделаем прививки в этом году, эффект от вакцинации населения в январе или феврале еще не проявится.

Министр также заявил, что ежедневный прирост заболевших коронавирусом в 10 тысяч человек является пороговым для национальной системы здравоохранения, которое и так работает «на пределе возможностей».

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в Польше зарегистрировано свыше 1,17 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли более 24 тысяч человек. За последние сутки количество заболевших увеличилось почти на 12 тысяч.