Когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19 в России

В данный момент вакцинация не может быть широкомасштабной по объективным причинам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Производство вакцин от коронавируса в нашей стране, как и за рубежом, пока только набирает обороты, все три фазы клинических исследований полностью не прошла еще ни одна прививка. Между тем, и особого ажиотажа, очередей за спасительными уколами сейчас не наблюдается. Для части населения вакцинация под вопросом по медицинским причинам. Так, на данный момент «Спутником V» не рекомендуется прививаться тем, кто переболел ковидом, в том числе бессимптомно. Не стартовала еще и прививочная кампания для представителей старшего поколения - как рассказали «КП» в Минздраве, нужно дождаться завершения испытаний на добровольцах возраста 60+. На какие масштабы вакцинации можно рассчитывать в ближайшем будущем с учетом этих и других обстоятельств? Когда появится долгожданная иммунная «подушка безопасности», которая позволит гарантированно остановить эпидемию и взять под контроль измучившую человечество инфекцию? Наболевшие вопросы мы задали известному врачу-вакцинологу, инфекционисту, главврачу медицинского центра «Лидер медицина», педиатру, кандидату медицинских наук Евгению Тимакову.

СКОЛЬКО ДОЗ НАМ НУЖНО

- В данный момент вакцинация не может быть широкомасштабной нигде по объективным причинам, - поясняет Евгений Юрьевич. - Просто-напросто потому, что нужно произвести огромное количество вакцин. Это потребует времени.

- Сколько доз вакцин понадобится России с учетом того, что часть людей уже переболела? По разным данным иммунитет уже успели заработать от 15 до 25% наших соотечественников.

- Давайте посчитаем. Население нашей страны сейчас около 147 миллионов человек. Чтобы остановить эпидемию, невосприимчивыми к ковиду должны стать 70-80% жителей России. В их числе будут: а) переболевшие, б) в принципе невосприимчивые к SARS-CoV-2 (предполагается, что у части людей это возможно благодаря определенным генетическим особенностям. - Ред.) и в) вакцинированные.

Получается, что прививку должны получить хотя бы 30-40% населения. То есть вакцинирован должен быть в среднем каждый третий, или порядка 44-45 млн человек. Умножаем на два, поскольку все отечественные вакцины предполагают две дозы. Выходит около 90 млн доз! Думаю, что такое количество вакцины в ближайшие несколько месяцев мы еще не увидим. Поэтому ажиотаж, который сейчас наблюдается среди антипрививочников - мол, нас всех заставят вакцинироваться принудительно - выглядит смешно. Сегодня идет вакцинация только для групп риска - для тех, кому это действительно нужно и для кого есть огромная угроза заразиться.

- То есть, можно сказать, есть некий баланс - и желающих пока относительно немного, и вакцину еще выпускают в не столь больших масштабах?

- Да, сегодня ситуация выглядит именно так.

Производство вакцин от коронавируса в нашей стране, как и за рубежом, пока только набирает обороты Фото: REUTERS

ВАЖНО

Сначала спасаем тех, кто на передовой, потом - тормозим инфекцию

- Сегодня задача вакцинации - спасение тех, кто находится на передовой, постоянно контактирует с вирусом: врачи, учителя, соцработники, - подчеркивает Евгений Тимаков. - Их приоритетная вакцинация не поможет остановить эпидемию, на данном этапе задача прививки - непосредственная защита человека из группы высочайшего риска заражения. А уже после того, как будут наращены объемы производства и начнется действительно массовая вакцинация, пойдет речь о достижении второй цели - остановки эпидемии за счет создания необходимой иммунной прослойки из невосприимчивых к ковиду людей.

НЕ ОТКАЗ ОТ ПРИВИВКИ, А ОЖИДАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

- Евгений Юрьевич, а почему, на ваш взгляд, люди в принципе не особо доверяют антиковидным вакцинам? Что у нас, что в США, скажем - по опросам хотят и готовы «уколоться» меньше половины населения. Это антинаучное антипрививочное движение так процветает? Или конкретно к разработкам от коронавируса такое отношение?

- На самом деле, около 50% населения сейчас говорят «нет» вакцинации от COVID-19 не потому, что они не хотят прививаться. Думаю, что принципиальных противников не больше 10%, а остальные люди выбрали выжидающую позицию. Они хотят вакцинироваться и получить защиту от ковида. Но - тогда, когда будут проведены полноценные клинические исследования, определятся их результаты, станут понятны отсроченные эффекты вакцин. Для выяснения последнего должно пройти хотя бы полгода после завершения последней фазы испытаний.

Bсе три фазы клинических исследований полностью не прошла еще ни одна прививка Фото: REUTERS

У меня самого много знакомых, которые звонят и спрашивают: вакцинироваться именно сейчас или еще подождать? То есть люди однозначно хотят привиться, но пока не владеют информацией, которая бы их окончательно убедила в безопасности и эффективности вакцины. Проявляют осторожность.

СЧИТАЕМ МЕСЯЦЫ

- Когда, по вашим оценкам, можно ожидать выпуска того количества вакцин, которые понадобятся нам для образования «иммунной подушки» - прививания 45 млн человек?

- Если будут задействованы дополнительные заводы для выпуска «Спутника V», плюс будут включены в производство вторая и третья вакцины («ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и вакцина Центра им.Чумакова. - Ред.), то, думаю, к концу лета необходимых мощностей хватит. Но надо понимать, что прививка делается не за один день. У нас ограниченное количество медперсонала, прививочных кабинетов, каждому человеку требуется два укола с разницей в три недели. В лучшем случае массовая вакцинация, как в случае с гриппом, займет 3-4 месяца. То есть, при оптимальном стечении обстоятельств, включая высокую эффективность прививок, можно было бы рассчитывать на взятие эпидемии под контроль у нас в стране к осени следующего года.

КАЖДОМУ - СВОЙ ПРЕПАРАТ?

- Есть такая точка зрения: аденовирусные вакцины, как «Спутник V», могут давать более долгосрочный и «мощный» иммунитет, но и побочные реакции у них сильнее. Для людей с ослабленным организмом - пожилых, с хроническими болезнями - предпочтительнее, например, технология, которую применяет Центр им. Чумакова - прививка на основе «убитого» коронавируса. Это верно?

- Исследования еще не завершены, поэтому дать ответ сложно. В целом, если говорить о разных технологиях, которые лежат в основе вакцин, то действительно можно отметить, что аденовирусные препараты, как правило, более реактогенны (дают больше побочных эффектов. - Ред) и могут переноситься тяжелее. В этом плане такие вакцины, как разработка новосибирского «Вектора» и Центра им. Чумакова, переносятся мягче. Но и иммунитет они могут давать менее длительный и менее устойчивый.

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На что рассчитывать сердечникам и онкологическим больным

- Евгений Юрьевич, в инструкции к «Спутнику V» говорится, что для людей с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, диабетом вакцина может применяться «с осторожностью». Почему так и что это значит?

- Это значит, что действие вакцины у таких людей не до конца исследовано, еще нет достаточных данных. Пока, слава богу, о тяжелых осложнениях не слышно. Но, поскольку длительного наблюдения за реакцией после прививки у людей с хроническими заболеваниями еще нет, мы не можем на 100% быть уверены, появятся ли отложенные нежелательные явления.

Поэтому на сегодня выглядит оправданным не спешить делать прививку, если у вас есть такие хронические болезни.