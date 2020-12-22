Новый год, собака, кот – без нервов и хлопот

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Все мы с большим нетерпением ждем Нового года – выбираем елку, запасаемся деликатесами к новогоднему столу, покупаем бенгальские огни, хлопушки и салюты. Вот только мало кто из нас задумывается, что новогодняя ночь – это настоящее испытание для наших домашних любимцев. Крики, взрывы петард и разноцветные всполохи салютов могут серьезно испугать животное, а колбаска в качестве угощения со стола и вовсе может стать причиной серьезного отравления. Чтобы праздник был в радость всем, ветеринары советуют подготовить вашу кошку или собаку к нему заранее.

Спокойствие, только спокойствие

Важно помнить, что собаки очень боятся громких неожиданных звуков, а при взрывах салютов могут и вовсе сорваться с поводка и умчаться в неизвестном направлении. Поэтому специалисты советуют выгуливать собаку в новогоднюю ночь задолго до наступления полуночи, а также на ошейник прикрепить бирку с адресом и телефоном владельца. О кошках тоже нужно позаботиться и оборудовать для них темный и укромный «уголок спокойствия» в квартире, где они смогут переждать салют.

Если же ваш питомец нервно вздрагивает от любого громкого звука, лучше заранее начать давать ему успокоительное, например, Анотен, который обладает успокаивающим и антитревожным действием, помогает животному лучше справляться со своими страхами и стрессом, снижает уровень агрессивности. Он выпускается в виде порошка, который добавляют в воду или влажный корм, а курс приема препарата составляет 15–16 дней. Конечно, перед началом курса нужно посоветоваться с ветеринаром, чтобы рассчитать нужную дозу и исключить вероятность побочных эффектов.

Табу на деликатесы с хозяйского стола

Чтобы избежать расстройства стула и отравления у вашего питомца, ни в коем случае не угощайте его деликатесами с вашего стола. Копчености, соленые, жирные, сладкие продукты серьезно отражаются на пищеварении животного и могут привести к отравлению.

Наряжайте елку с умом

До сих пор никто не знает, почему кошки (да и многие собаки тоже) так любят лакомиться елочной мишурой и «дождиком», а потом оказываются на операционном столе с внутренним кровотечением. Всех этих неприятностей можно избежать заранее – повесьте мишуру туда, где питомец точно не сможет дотянуться до нее, а если есть возможность – замените на другое украшение, например, побольше новогодних шаров.