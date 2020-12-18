«Я все объясню. Все сложно»: что сказал инструктор, который с 8 детьми потерялся в Сьяновских пещерах

Инструктор группы Сергей Боков оставил детей и взрослого (папу одного из мальчиков) внизу, а сам пошел искать выход. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось дозвониться до инструктора группы, которую 17 декабря искали в Сьяновских пещерах неподалеку от Домодедово. Коротко напомним:

- Группа из десяти человек (8 детей 9-12 лет и двое взрослых) вчера утром пришла на экскурсию в Сьяновские пещеры.

- Дети должны были отзвониться родителям в 17-18:00, но на связь не вышли.

- К пещерам отправили спасателей. Около 21:00 сотрудники МЧС нашли инструктора группы Сергея Бокова, который заявил, что группа заблудилась, он оставил детей и взрослого (папу одного из мальчиков) внизу, а сам пошел искать выход.

- Сообщается, что Боков набирал группы через интернет (1800 рублей с человека), но разрешений на такую деятельность не имел.

- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв распорядился заблокировать все входы в пещеры.

Итак, Сергей Боков. На наш телефонный звонок он ответил далеко не с первого раза…

- Вы не могли бы объяснить, что вчера произошло?

- Чуть позже я сформирую очень понятный, достоверный ответ, размещу его у себя в соцсетях и вы сможете прочитать. Там будут все ответы, вся подробная информация. Все сложно…

- Какие сейчас претензии к вам со стороны полиции?

- Даже это сейчас неправильно будет рассказывать.

- Вы хотя бы можете рассказать ваш опыт как инструктора и насколько правильно вы себя повели, когда потерялись в пещерах - должны ли были оставить детей с неопытным в таких походах взрослым и уйти?

- Я ответы на все вопросы изложу сегодня. Или завтра. У себя в соцсетях…

Ответим, что в подмосковной полиции тему спасенной в Сьянах группы и допроса инструктора пока не комментируют.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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