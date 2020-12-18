Кто тормозит установку в Москве памятника Иосифу Кобзону

А в Донецке памятник Иосифу Кобзону поставили еще при жизни певца и депутата. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Четверг, 17 декабря, 9 часов 47 минут. Программа Радио «КП» - «Утренний Мардан». Ведущие - Сергей Мардан и Мария Баченина выводят в эфир обозревателя Александра Гамова, который в это время находится в Центре международной торговли. До пресс-конференции Президента России - чуть больше двух часов.

Баченина:

- ...Александр, я вас каждый год вывожу в эфир с пресс-конференций Владимира Путина. Я верю вам, как самой себе. О чем сегодня будете спрашивать у президента?

Гамов:

- Маш, если я не сгорю со стыда, один из вопросов будет у меня посвящен моему Герою – Иосифу Давыдовичу Кобзону.

Дело в том, что 30 августа 2021-го исполнится три года, как его не стало. И представьте себе, до сих пор нет памятника Иосифу Давыдовичу (в столице)... (Родные, близкие, друзья и поклонники предлагают установить памятник народному артисту в сквере у переулка Оружейников, рядом с домом, где жил Иосиф Кобзон. - Прим. ред.)

Семья Кобзона обивает пороги различных инстанций в Москве. И даже слышат такое: а кто такой Кобзон? А что он такого сделал?

Это говорят о народном артисте СССР, Почётном гражданине Москвы, Герое Труда России, который три раза ходил на Дубровку к террористам, выводил заложников, который одиннадцать раз съездил в Афганистан, мы с ним летали в Сирию.

Мардан:

Куда он только не летал! Он везде был, во всех группах советских войск.

Гамов:

Он десять раз ездил в борющийся Донбасс – я и наш фотокор Веленгурин ездили с ним туда девять раз.

И неужели Иосиф Кобзон не достоин того, чтобы ему поставили памятник?

Вот я просто - свою обиду, пользуясь тем, что - прямой эфир, и свои ребята в студии, и бесцензурное радио. Видно, как я… Слышно, как я волнуюсь? Вот правда! Один из таких вопросов. Но мне стыдно его задавать Путину, вот честно скажу!

Баченина:

- В общем, да. Мягко говоря, не уровень президента.

Гамов:

- Во-первых, может быть, не уровень - это компетенция столичных властей. Во-вторых, я знаю, с каким уважением Владимир Путин относился к Иосифу Давыдовичу.

Я вот думаю, может, нам как-то по-другому все… удастся решить (И столичные власти в этом помогут.)

P.S.

Мой вопрос о памятнике Иосифу Кобзону на Большой пресс-конференции так и не прозвучал. В первый час обсуждалась острая социальная тема - обнищание народа, высокие цены, низкие зарплаты... А у меня как раз - прямо во время пресс-конференции - накопилось много сигналов из регионов по этим проблемам. И я, подняв руку, попросил слова.

Но к теме памятника Иосифу Кобзону в Москве в этот день я возвращался в кулуарах несколько раз - в интервью коллегам - в частности, телеканалу Россия 1. (И это прозвучало в эфире.)

И мы ещё раз к этому вопросу вернёмся...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин ответил Александру Гамову из "КП": Есть ли план по выводу людей из бедности

Главным вопросом Большой пресс-конференции стало — как помочь россиянам пережить сложное время. Его задал корреспондент kp.ru Александр Гамов (подробности).