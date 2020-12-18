«Инструктор» сразу допустил ошибку и в итоге выбирал из двух плохих вариантов»: Эксперт - о пропавшей в Сьянах группе детей

Эксперт рассмотрел ошибки, допущенные инструктором Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

После громкой истории в Сьяновских пещерах, что в окрестностях подмосковного города Домодедово, возникают несколько важных вопросов.

Для начала напомним, как развивались события:

- Группа из десяти человек (восемь детей 9-12 лет и двое взрослых) вчера утром пришла на экскурсию в Сьяновские пещеры.

- Дети должны были отзвониться родителям в 17-18:00, но на связь не вышли.

- К пещерам отправили спасателей. Около 21:00 сотрудники МЧС нашли инструктора группы Сергея Бокова. Одного. Мужчина заявил, что группа заблудилась, поэтому он оставил детей и взрослого (папу одного из мальчиков) внизу, а сам пошел искать выход.

- Сообщается, что Боков набирал группы через интернет (1800 рублей с человека), но разрешений на такую деятельность не имел.

- Ночью спасатели обнаружили всех потерявшихся в добром здравии и вывели наверх.

К счастью, пропавшие в пещерах дети нашлись.

Вопросы, которые сейчас многие задают на форумах и соцсетях: насколько вообще безопасны такие походы, если даже инструктор потерялся? Можно ли туда водить детей? И как по правилам должен был вести себя человек, который вызвался вести большую группу? Разбираемся с опытным спелеологом, геологом Юрием Долотовым.

- Начнем с того, что это товарищ - вообще не инструктор. Даже если сам себя так назвал, - говорит эксперт. - В Сьянах нет такого понятия - инструктор. Экскурсии там проводят любители. Понимаете, за много лет вокруг этих пещер появилось определенное сообщество со своими правилами, это сотни, а может быть, даже тысячи человек. Это люди, которые спускаются под землю, потому что им нравится вот этот дух исследования пещер, походов. Детей, кстати, туда вообще не очень часто водят. И, кстати, одно из главных правил вот этого сообщества заключается в том, что из Сьяновских пещер нельзя извлекать выгоду. Например, в выходные дни, когда там много опытных спелеологов, к пещерам приходят люди, которые просят провести экскурсию. Это делают совершенно бесплатно. Думаю, этот человек специально повел группу в будний день, чтобы не столкнуться с кем-то из старожилов. Они бы за такое не похвалили.

- То есть, если «инструктор» потерялся, это говорит о его слишком маленьком опыте?

- Ну да. Это какой-то неумеха. Не знаю, может, он и опытный турист на земле, но под землей, в Сьянах, если ты не в первый раз там уже, заблудиться - это надо еще постараться. Понимаете, все эти пещеры уже давно изучены вдоль и поперек, там внизу есть определенная система ориентиров, если это не таблички, то какие-то узнаваемые объекты, искусственные инсталляции - все это нанесено на карту, по которой все ходят.

- Но «инструктор» все-таки потерялся. Как он должен был вести себя по правилам? Действительно ли должен был оставить группу внизу, а самому уйти?

- Смотрите, как устроена система безопасности в Сьянах. Во-первых, на входе есть журнал, в который вписываются все, кто входит. Для спасательной операции, если таковая вдруг понадобится, это будет первая точка отправления. Разумеется, глава группы также должен перед спуском сообщить кому-то из опытных или по крайней мере из своих знакомых, что они спускаются в такое-то время и в такое-то время должны выйти назад. Если этого не происходит, группу начинают искать. Нет для таких случаев каких-то четко прописанных инструкций. Но есть ведь главное правило для потеряшек в любых условиях: если ты потерялся, оставайся на месте, потому что перемещающегося человека гораздо сложнее найти.

- Получается, если «инструктор» изначально все сделал правильно - вписал группу в журнал, сообщил предварительно о своем походе кому-то наверху, он должен был остаться с группой и ждать, когда их найдут?

- Там внизу уже у него уже был выбор из двух плохих вариантов. Его первая и главная ошибка в том, что он, неопытный, вообще взял на себя ответственность вести группу. А когда потерялись, ему нужно было выбрать - остаться со всеми на месте или идти искать дорогу одному. Опять же, если бы это было в выходные, когда в Сьянах много людей, на них уже через десять минут наткнулся бы кто-то из опытных и вывел бы наверх. Кстати, я никогда не слышал о каких-либо ЧП в Сьянах. Да, бывает, если идут неопытные люди без сопровождения, они могут на час-два потеряться. Но их всегда находят.

Напомним, после инцидента в Сьяновских каменоломнях губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв распорядился заблокировать все входы в пещеры.

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