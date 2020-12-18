СК России: Россия будет добиваться депортации 96-летнего эсэсовца

Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возобновил предварительное следствие по уголовному делу о фактах массовых убийств мирных жителей членами гитлеровского карательного органа Зондеркоманды СС-10 «а».

ДЕЛО ЗОНДЕРКОМАНДЫ ВОЗОБНОВЛЕНО

"Целью расследования является установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, причастных к убийствам мирного населения, которым удалось избежать ответственности за свои злодеяния. В период с августа 1942 года по январь 1943 года в ходе оккупации немецкие захватчики при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель ведомства отметила, что согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан на территории Краснодарского края, Ростовской области в период 1942-1943 годов были направлены Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая доктором Куртом Кристманом, и имевшиеся на вооружении мобильные газовые камеры. Установлено, что в ходе этих карательных операций с августа 1942 года по январь 1943 года члены Зондеркоманды СС-10 «а» с участием пособников в станицах Марьянской и Старо-Щербиновской зверски расстреляли свыше 247 человек. Кроме того, во время оккупации немецкие захватчики в станицах Березанской, 3-я Речка Кочеты (Чернышевка), а также в Краснодаре, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство не менее 380 пациентов лечебно-исправительного учреждения, психиатрических больниц.

- По фактам массовых убийств граждан СССР членами Зондеркоманды СС-10 «а» («Айнзатцкоманда 10а») на территории Краснодарского края, а также Ростовской области 4 октября 1970 года Управлением КГБ при Совете Министров СССР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, Юханес Эрнст Киндер, Курт Тримборн, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако иные подчиненные Курта Кристмана, в том числе Гельмут Оберлендер и иные неустановленные лица, в том числе военнослужащие Зондеркоманды СС-10 «а», так и не понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан. В материалах уголовного дела имеются сведения, что Оберлендер в настоящее время проживает на территории одного из зарубежных государств. В 1972 году предварительное следствие по данному уголовному делу было приостановлено. После возобновления предварительного следствия расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление конкретных лиц, причастных к истреблению мирных жителей, - отметила Петренко.

ЭСЭСОВЕЦ С УКРАИНСКИМИ КОРНЯМИ

Тем временем, как стало известно "КП" подвергнутый канадскими властям к депортации 96-летний эсэсовец Гельмут Оберлендер может избежать следствия и суда в России. Участника чудовищной расправы над воспитанниками Ейского детдома в годы Великой Отечественной войны могут выслать на Украину. Об этом "Комсомолке" ранее сообщили источники в следствии.

- В ходе расследования уголовного дела (по статье геноцид - Прим.авт.) установлено, что в декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в деятельности указанного подразделения, принято решение о лишении его ранее выданного гражданства. Оберлендера не хотят больше видеть в Канаде и Германии, но могут принять на Украине, откуда он родом. Нам известно, что такие переговоры ведутся его адвокатом, - сообщил "КП" источник близкий к следствию.

Действительно, согласно официальной биографии Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области СССР в семье немецкого происхождения. До начала Второй мировой войны он являлся гражданином СССР. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году 18-летний Оберлендер был призван в Вермахт в качестве переводчика с русского языка.

Сейчас адвокат Оберлендера утверждает в СМИ, что в обязанности 18-летнего Гельмута входило совершенно невинное прослушивание и перевод советских радиопереговоров и "посредничество в переговорах с мирным населением на оккупированных территориях".

КАК ДЕТИ ПОГИБАЛИ В "ГАЗЕНВАГЕНАХ"

По иным источникам Оберлендер в 1942 году мог быть привлечен к сортировке детей. Известно, что перед умерщвлением в газовой камере детей опрашивали, их имена переписывали, отбирали больных, а здоровых отправляли на работы в Германию.

Установить причастность Оберлендера к преступлению сегодня могло бы помочь следствие. СК России еще в прошлом году, в рамках расследования уголовного дела о геноциде в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Канады. Следователи попросили предоставить материалы уголовных дел и иных судебных процессов в отношении Гельмута Оберлендера, проверяемого на причастность в убийстве 215 погибших мальчиков и девочек, которым было от 5 до 16 лет.

"Дети понимали, что происходит и погибали в страшных мучениях. Лицо одной из воспитанниц детдома, лежащей в могиле, оказалось завязанной ее собственной трикотажной майкой, ладошки были притянуты к лицу", - указывал один из свидетелей эксгумации детских тел.

А вот как гибель советских детей в "Газенвагенах" описывал унтерштурмфюрер СС доктор Хельмут Беккер: "отравление газами зачастую происходит неправильно. Чтобы как можно скорее закончить процедуру, водители всегда дают полный газ. Вследствие этого казнимые умирают от удушья, а не засыпают, как это было предусмотрено. Мои указания привели к тому, что теперь при правильной установке рычага смерть наступает быстрее и притом заключенные мирно засыпают. Искаженные лица и испражнения, которые наблюдались раньше, более не замечались".

После душегубок фашисты хоронили детей фактически живьем. Когда следователи раскопали могилы, они отметили в протоколах, что некоторые дети лежали в земле обнявшись.

Но в 1943 году прагматичных сослуживцев Гельмута Оберлендера тревожило другое. Они жаловались производителям "Газенвагенов", что испражнения и рвотные массы их жертв вызывают коррозию, которая разрушает стальные трубы, по которым в смертоносную кабину поступает выхлопные газы. Под конец войны они требовали делать эти трубы из резины, чтобы они лучше проводили смертельный газ.

Однако, если Канада вышлет эсэсовца Оберлендера на Украину, то его дело может угодить на одну полку с сотнями уголовных дел возбужденных СК России в отношении украинских фашистов, которые проявили себя недавно в геноциде на Донбассе. Они также "всего лишь исполняли преступные приказы" бывшего Министра обороны Украины, экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко, который заочно осужден в России и приговорен за террористическую деятельность к 6 годам колонии. Со своими подчиненными он продолжает скрываться на территории Украины, откуда не может быть экстрадирован в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины. Похоже, что с Оберлендером в этой армии беглых преступников на одного станет больше.