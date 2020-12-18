Возможность инвестирования с майнерами ASICLine

Эти усовершенствованные 5-нм майнеры ASIC делают майнинг криптовалюты простым, доступным и прибыльным, как никогда раньше, с несколькими функциями, о которых не слышали в отрасли. Скорость хеширования и энергопотребление — два ключевых параметра, определяющих прибыльность майнинга криптовалюты. В обоих этих направлениях FirstLine и PowerBox безоговорочно превосходят все другие доступные продукты. Естественно, при нынешнем уровне сложности майнинга, потенциал получения прибыли от этих двух продуктов выше по сравнению с любым другим программным обеспечением.

ASICLine была основана командой, состоящей из нескольких инвесторов, посвятивших себя выводу на рынок новейших майнеров с технологией ASIC. Когда появляется новое поколение ASIC, ASICLine стремится предоставить его широкой публике по доступной цене. Теперь компания предлагает расширенный ассортимент с гарантированной доходностью, который можно изучить на сайте ASICLine.com.

Скорость хеширования и потребление энергии

Каждый майнер представлен с определенными характеристиками.

FirstLine:

· Биткойн 410 TH/s;

· Лайткойн 60 GH/s;

· Эфириум 8 GH/s;

· Монеро 3 MH/s.

PowerBox

· Биткойн 1250 TH/s;

· Лайткойн 180 GH/s;

· Эфириум 24 GH/s;

· Монеро 9 MH/s.

Потребляемая мощность 650 Вт и 1800 Вт соответственно для FirstLine и PowerBox.

Прибыль в месяц также отличается от конкурентов, превосходя их во многих аспектах.

FirstLine:

· 960 долларов (Биткойн);

· 4 152 доллара (Лайткойн);

· 6 345 долларов (Эфириум);

· 7 071 доллар (Монеро).

PowerBox:

· 2 942 доллара (Биткойн);

· 12,4 тысячи долларов (Лайткойн);

· 19 тысяч долларов (Эфириум);

· 21,1 тысячи долларов (Монеро).

Это подтверждает окупаемость товара.

Простота использования

Пользователи просто должны подключиться к интернету через Wi-Fi или кабель, ввести данные пула или выбрать ASICLine с комиссией 0%. Далее необходимо ввести адрес кошелька и начать майнинг. Никаких предварительных знаний в области информационных технологий или майнинга для заработка денег не требуется.

Глобальная изоляция лишила миллионы людей средств к существованию, и разработчики с радостью создали прибыльную систему работы.

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