Байден сделает прививку от коронавируса на камеру

Джо Байден сделает прививку от COVID-19 перед камерами на следующей неделе. Фото: REUTERS

Стало известно, что победитель президентской гонки в США Джо Байден сделает прививку от COVID-19 перед камерами на следующей неделе. Таким образом новый президент США хочет не только защититься от возможного заражения, но и сподвигнуть американцев последовать его примеру.

По сообщениям источников, предвыборная кампания Байдена проходила в условиях крайней осторожности, что и неудивительно, учитывая возраст кандидата. Подавляющее число встреч с избирателями демократ проводил в онлайн-режиме, находясь в своем доме в штате Делавэр.

Попасть в кабинет Байдена могли лишь два-три избранных советника, а в общественных местах будущий глава Белого дома появляется исключительно в маске.

После победы на выборах Байден продолжит придерживаться общения с ограниченным кругом лиц, а также избегать пристального внимания представителей прессы.

Действующий президент США Дональд Трамп пока не будет делать прививку от COVID-19, поскольку у него в крови есть антитела после перенесенного заболевания и интенсивного лечения. В то же время, Трамп заявил о своей готовности пройти вакцинацию, если на этом будут настаивать его врачи.

Администрация Белого дома заказала 100 миллионов доз вакцины Pfizer, которая в первую очередь будет использована для людей, входящих в группы риска. В том числе – медработников и пожилых людей в домах для престарелых.