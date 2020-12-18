Кровавый режим опять не рухнул. А вот Шнуров рухнул

Один из самых популярных, остроумных и выгодно аполитичных певцов в стране вдруг решил превратиться в неинтересного, но при этом отчаянно интересничающего корреспондента
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Главное мое впечатление от пресс-конференции Путина - то же самое, что и всегда.
Не надо суетиться.
День за днем я читал в наших мусорных телеграм-каналах идиотически яркие прогнозы.
Путин болеет и вот-вот умрет.
Путин сегодня объявит об отставке.
Путин будет править вечно.
Путин боится новейших разоблачений и не знает, что сказать.
Путин вот-вот сдаст Лукашенко.
Путин вот-вот сдаст Донбасс.
Путин забаррикадировался в бункере и к нему никого не пускают.
И этот бесконечный "Профессор Соловей" льется и льется из каждой тумбочки и стиральной машины.
А потом ты в двенадцать дня включаешь вражеский ютьюб, а там - у нас на Бейкер-стрит все по-прежнему..
Говорит пять часов подряд, газ-вода-дети-лекарства, не умирает, никуда не уходит, но и не факт, что останется в двадцать четвертом, никого не сдает, вспоминает войну, вспоминает девяностые, дискутирует с би-би-си, отвечает на каверзные либеральные вопросы - тоже заранее понятные, ну а в конце - и это тоже всегда бывает - еще долго стоит, почти окруженный какими-то молодыми корреспондентами, и там всегда бывает последний либеральный вопрос.
Раз, два, три, ничего не произошло, - как писал Хармс.
Кровавый режим, который должен был рухнуть, опять не рухнул.
Так что не надо спешить, не надо верить во всякую бормотуху.
А вот кто действительно рухнул, так это Шнуров.
У Путина ничего не меняется, но почему один из самых популярных, остроумных и выгодно аполитичных певцов в стране вдруг решил превратиться в неинтересного, но при этом отчаянно интересничающего корреспондента, одного из тысяч, - это самая настоящая загадка.
Но вот именно этого - в отличие от глупостей про Путина - никто, конечно, не предсказал.