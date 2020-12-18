Заявления на выплаты на детей к Новому году 2021: как и кому можно получить

Рассказываем все о заявлениях на выплаты на детей к Новому году 2021. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 73 миллиардов рублей будет выделено на новогоднюю президентскую выплату детям в возрасте до 8 лет. В общей сложности выплату в 5 тысяч рублей направят 15 миллионам детей. Документы, обеспечивающие порядок и финансирование президентских выплат подписал премьер Михаил Мишустин. Об этом он сообщил в пятницу на совещании со своими заместителями. Рассказываем все о заявлениях на выплаты на детей к Новому году 2021.

- Работа должна вестись четко и без сбоев, чтобы родители, несмотря на все сложности, как можно быстрее могли приобрести детям новогодние подарки, - заявил Мишустин.

Напомним, накануне во время пресс-конференции Владимир Путин признался, что размышлял, какой подарок можно сделать детям, которые в этом году не смогут посетить новогодние елки и спектакли из-за пандемии. В итоге президент принял решение о выделении новогодних 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 8 лет. Дети получат родители и опекуны.

Порядок получения новогодней выплаты будет такой:

1. Те, кто уже получал единовременную доплату для детей летом, не должны подавать заявление повторно. Деньги автоматически поступят на указанный ранее счет.

2. Родители детей до семи лет включительно, которые ранее не получали президентские выплаты, должны до 1 апреля 2021 года подать электронное заявление на получение выплаты. В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Заявление можно подать в личном кабинете на портале «Госуслуги» или через Пенсионный фонд.

3. Родители, чьи дети родились после 1 июля 2020 года должны подать заявление на получение выплаты.

4. Родители, у которых менялся указанный ранее банковский счет для перечисления выплат, также должны подать заявление.

5. Выплату могут получить семьи, ставшие родителями уже после выхода указа, с 18 декабря 2020 года. Для этого им нужно заполнить электронное заявление.

Как рассказал премьер Михаил Мишустин, электронная форма заявления на получение выплат была открыта сразу же после выступления президента. Понятно, что для правительства (в отличие от рядовых россиян) это не стало сюрпризом. За первые два часа было подано 100 тысяч заявлений.

- Сегодня утром их было уже 300 тысяч, - сказал Мишустин.

Рассмотрение заявления займет не более 5 дней, а деньги перечислят за 3 дня.

Мишустин поручил правительству провести информационную компанию по поводу новогодних выплат.

- Если где-то случились проволочки, разбирайтесь с каждым случаем индивидуально! - поручил чиновникам Мишустин.