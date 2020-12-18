Правда ли, что с 1 января во дворах начнут демонтировать шлагбаумы

Чтобы согласовать установку шлагбаума на въезде во двор, надо получить ряд разрешений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января вступают в силу новые противопожарные правила. В связи с этим возник неожиданный вопрос: не придется ли демонтировать шлагбаумы, которые в крупных российских городах установлены сейчас если не во всех дворах, то уж через двор — точно.

В чем проблема? В правилах появился новый пассаж: «Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники».

Допускается и открытие шлагбаума вручную, если организовано круглосуточное дежурство персонала рядом, или дистанционно - при видео- или аудиосвязи с местом его установки.

Тут некоторые граждане и забили тревогу: мол, многие шлагбаумы открываются от брелоков, которые раздаются жильцам-автовладельцам. А консьержи есть не везде. И что теперь делать?

- На самом деле, ничего по сути нового правила не вводят, - объяснил «КП» заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов. - Чтобы согласовать установку шлагбаума на въезде во двор, надо получить ряд разрешений. В том числе от пожарной службы. А она не даст «добро» на устройство, которое мешает проезду во двор и работе пожарной машины. Кроме того, при согласовании одним из условий всегда было — обеспечить свободный проезд на придомовую территорию машин экстренных служб. Это не только пожарные, но и скорая, коммунальные службы. Если на практике соблюдается все то, что было прописано в документах, которые подавались на согласование, проблем быть не должно.

То есть по идее, если шлагбаум был установлен легально и по правилам, ничего не меняется. А если не по правилам, то его могли потребовать демонтировать и раньше — в частности, по предписанию со стороны МЧС (пожарные) или ГИБДД. Поводом для проверки могли послужить, например, жалобы граждан — в любом доме, как правило, есть как сторонники «огораживания», так и его активные противники.

Кроме того, по словам эксперта, если шлагбаум открыть не удается, пожарные вправе его просто сломать (по правилам, он должен быть из легкого материала — чаще всего это пластик). Ущерб общедомовому имуществу в этом случае никто возмещать не обязан.

Чаще всего задачка со шлагбаумом решается самым простым путем — на нем установлена кнопка вызова или просто висит телефон связи с диспетчером (это может быть сотрудник управляющей компании) или дежурным, который открывает проезд дистанционно. В новые правила такой «аудиорежим» вписывается.

На практике проблема, конечно же, есть. В законодательстве действительно не очень хорошо прописано, кто несет ответственность, если понадобившаяся кому-то из жильцов экстренная помощь запаздывает из-за каких-то помех — будь то не отзывающийся на звонок диспетчер или припаркованный как попало во дворе личный автотранспорт. Законодатели уже несколько лет обсуждают, что надо бы такую ответственность ввести. Но для это четче должны быть расписаны права и обязанности жильцов и обслуживающих дом структур в тех случаях, когда речь идет об общей безопасности.