Сбежавшая курица чуть было не спровоцировала международный конфликт

Ливан и Израиль находятся в состоянии военного конфликта, дипломатические отношения между этими странами отсутствуют, граница закрыта Фото: REUTERS

На ливано-израильской границе произошел инцидент: сбежавшая курица спровоцировала израильских солдат на открытие огня.

Свободолюбивая птица выскочила из курятника, когда 9-летний житель Ливана Хусейн Хартуни отправился кормить кур.

Беглянка направилась в сторону границы, до которой было около 70 метров. Не рассчитав скорости, курица влетела в охранную систему, и раздался сигнал тревоги.

«Я погнался за ней, чтобы поймать. Израильские солдаты начали стрелять в воздух, но я не испугался – я хотел свою курицу. Но израильтяне забрали ее и так и не вернули», – пожаловался мальчик журналистам.

Староста ливанской деревни назвал демонстративную стрельбу примером агрессии израильтян и актом запугивания местного населения.

Ливан и Израиль находятся в состоянии военного конфликта, дипломатические отношения между этими странами отсутствуют, граница закрыта и охраняется в том числе и миротворческим контингентом ООН.

Подобный случай произошел около года назад. Тогда у французской монахини, живущей в Ливане, на территорию Израиля сбежала ручная обезьяна. Животное находилось в плену у израильских пограничников больше двух недель, а вызволить его удалось лишь при помощи миротворцев ООН.

Будут ли «голубые каски» принимать участие в судьбе сбежавшей курицы, пока неизвестно.