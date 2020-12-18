Вокальный ансамбль "Капельки солнца" поздравили Службу внешней разведки со 100-летием

Худрук ансамбля Любовь Терещенко и "Капельки солнца" поздравили работников внешней разведки. Фото: Кадр видео

В сети появился музыкальный клип на песню "Чайки", которую исполнил коллектив детского ансамбля "Капельки солнца" из юдинского муниципального культурно- досугового центра "Молодежный", где сегодня российские дети учатся вокалу бесплатно.

- Песня о героях разведчиках, о которых пока нельзя рассказывать словами, но можно и нужно говорить языком искусства, передать атмосферу их профессии. Мне представляется, что рассказывать нужно и этого бояться не надо, надо показывать что внешняя разведка была, есть и будет сильным и эффективным инструментом государства в защите наших национальных интересов. И что сотрудники внешней разведки это не какие-то вымышленные супермены, а высокообразованные граждане нашей страны, которые выбрали пусть служению нашему Отечеству, - заявила худрук ансамбля Любовь Терещенко.

Любовь Ивановна отметила в разговоре с корреспондентом "КП", что песня "Чайки" написана о женщинах, которым "пришлось отказаться от многого ради своей профессии".

Для песни "Чайки", которая написана на слова коллеги юбиляров - писателя, военного разведчика Владимира Лота и музыку Сергея Михайловича, авторы музыкального клипа подобрали фотографии женщин, которые посвятили свою жизнь этой опасной, но интересной и нужной для нашей страны работе. В видеоряд музыкального клипа попали портреты и фотографии: Анны Филоненко, Галины Федоровой, Гоар Вартанян, Елены Вавиловой, Елены Чебурашкиной, Елизаветы Зарубиной, Елизаветы Мукасей, Зинаиды Батраевой, Зои Воскресенской, Ирины Алимовой, Леонтины Коэн, Людмилы Нуйкиной, Тамары Нетыкса и Эрас Африки.

Кстати, узнать подробность из жизни этих героинь вы можете узнать из сборника "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства", который был издан СВР совместно с ИД "Комсомольская правда", к юбилею, который наши разведчики будут отмечать уже в эти выходные.