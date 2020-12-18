Рабочий ответ на квартирный вопрос: энергетики получили льготные условия по ипотеке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Например, компания En+ Group запустила специальную программу для сотрудников и берет на себя первоначальный взнос за квартиру и 50% ежемесячных выплат.

- Как только документы подписали, позвал дочь: «Ира, выбирай себе комнату!», - улыбается Денис Горзин.

Семья Горзиных понемногу обживается в новой квартире в сибирском городе Дивногорск, где стоит знаменитая Красноярская ГЭС. Въехали в конце октября. И это будет первый Новый год в своем собственном жилье - до этого Денису с женой и дочкой приходилось кочевать по съемным квартирам. Теперь вот на семейном совете выбирают место для елки, в какой из комнат ее, красавицу, поставить…

Глава семейства трудится на ОЭЦ ГЭС старшим машинистом гидроагрегатов. Работа сложная, ответственная. И тем приятней, когда руководство ценит.

В нынешнем году в России в принципе ситуация с ипотекой улучшилась в разы - о нынешних ставках, которые дают банки, раньше приходилось только мечтать. А холдинг En+ Group предложил сотрудникам своих региональных предприятий и вовсе уникальные условия. Основатель компании Олег Дерипаска принял решение по жилищной программе для работников предприятий после встреч с рабочими советами. Сотрудники тогда рассказывали, как непросто семьям с детьми, даже при приличных зарплатах, купить собственное жилье. На алюминиевых заводах En+ программа уже действовала в двухтысячных годах и была возобновлена. А с лета нынешнего года и работники входящих в En+ Group энергетических предприятий могут оформить ипотечные кредиты на покупку квартиры под низкий процент на 10, 15 или 20 лет. При этом холдинг полностью оплачивает первоначальный взнос по ипотеке (!), а затем компенсирует 50% ежемесячных платежей (!!!).

В программе имеют возможность участвовать сотрудники En+ Group в Дивногорске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Миассе.

Мы уже очень давно планировали купить квартиру. Но осуществить мечту удалось только благодаря программе. Не ожидали, что жилищный вопрос, который подняли на встрече рабсовета с Олегом Дерипаской, так быстро найдет решение. - признается Денис Горзин.

Изначально заглядывались трехкомнатную квартир, но в итоге нашли еще более пространный вариант - четыре комнаты, хороший ремонт. Даже особо переделывать ничего не пришлось, сразу въехали.

На текущий момент утверждены 12 соучастников жилищной программы в Дивногорске . Один из них - машинист гидроагрегатов ОЭЦ Олег Забелин.

- Программа была начата , как никогда вовремя, - говорит мужчина, - активные поиски квартиры мы начали в феврале, а задумывались о покупке еще раньше, конечно. Как только стали появляться слухи о запуске программы, мы с супругой поняли, что медлить нельзя.

Забелины купили просторную трёхкомнатную квартиру в теплом кирпичном доме. Сейчас в ней идет капитальный ремонт. Что немаловажно - рядом с домом находится детский сад для подрастающей дочки

- Ей в феврале исполнится три, но она у нас уже совсем большая, очень хочет помогать в ремонте, иногда даже делает замечания, - смеется Олег Забелин. - Понятное дело, в новой квартире она была буквально несколько раз, все-таки везде пыль и грязь из-за работ, но просится туда постоянно. Уж очень ей хочется поскорее в новый дом.

У других новоселов схожие хлопоты - подбор материалов для ремонта, покупка мебели. Число сотрудников En+ Group, желающих принять участие в программе, постоянно увеличивается. При этом руководители холдинга уже не раз говорили, что жилищная программа будет действовать как минимум до 2023 года. В общем, будет что загадать в новогоднюю ночь под бой курантов.