Центробанк оставил ключевую ставку без изменений: что это значит

Центробанк решил не менять ключевую ставку - резких изменений ни в ставках по вкладам, ни в ставках по кредитам не будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это решение было ожидаемым. Хотя некоторые аналитики и ждали от Центробанка ужесточения денежно-кредитной политики. Однако после дискуссий на совете директоров ЦБ ставку решили оставить на прежнем уровне – 4,25% годовых.

- Инфляция складывается выше прогноза Банка России. По итогам 2020 года она ожидается в интервале 4,6 – 4,9%. Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены. На этом фоне растут инфляционные ожидания населения и бизнеса, - говорится в официальном сообщении ЦБ.

Объясним. В первой половине года в ЦБ активно снижали ключевую ставку, чтобы поддержать экономику. Ведь чем ниже ее процент, тем более дешевые кредиты бизнесу могут предоставлять коммерческие банки. Кроме того, снижать ставку тогда можно было безболезненно, потому что инфляция не росла из-за пандемии. Спрос в экономике снизился. В конце года ситуация стала развиваться по немного другому сценарию. Появились новые вводные. В частности, стали резко расти цены на определенные товары, в первую очередь продовольственные.

- Повышательное давление на цены могут оказывать временно сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, а также дополнительные издержки предприятий, связанные с защитой работников и потребителей от угрозы распространения коронавируса, - говорится в сообщении ЦБ. - Проинфляционные риски создает динамика внутренних цен на отдельные продовольственные товары под влиянием факторов со стороны предложения и конъюнктуры соответствующих мировых рынков.

Тем не менее решение ЦБ можно считать довольно мягким. Раньше руководство Центробанка часто обвиняли в излишней жесткости. Мол, можно было бы держать ставку ниже. При нынешних цифрах роста цен у ЦБ были все аргументы для повышения ставки (хотя бы на предупредительные 0,25%). Но в регуляторе этого делать не захотели, ссылаясь на то, что факторы, влияющие на рост цен, временные. Весной ситуация улучшится. Хотя риски остаются всегда.

- Сохраняется неопределенность относительно долгосрочных структурных последствий пандемии коронавируса для российской и мировой экономики, в частности масштаба снижения потенциала российской экономики. Значимое влияние на потенциал глобального роста также могут оказывать геополитические факторы, в том числе обострение торговых противоречий, - пояснили в Центробанке.

- То, что ставка изменена не будет – это, на мой взгляд, было вполне очевидно. Проблема состоит в том, что впервые за очень долгое время наша реальная ставка имеет отрицательное значение (то есть она ниже инфляции. – Ред.). Данный момент в краткосрочном периоде (и тем более в таком незначительном по величине размере) - это не беда. Но печальный опыт Турции подсказывает: для развивающихся стран отрицательные процентные ставки могут быть губительны, - напоминает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 февраля 2021 года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Что нам от этого?

Сохранение ключевой ставки ЦБ на том же уровне означает, что резких изменений ни в ставках по вкладам, ни в ставках по кредитам не будет.

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