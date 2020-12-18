Путин призвал граждан СНГ учить русский, чтобы лучше понимать друг друга

Владимир Путин говорил о главной проблеме года - коронавирусе и борьбе с ним. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Накануне саммита глав стран СНГ у премьер-министра Армении Никола Пашиняна умер отец. Поэтому участвовать в форуме он не смог, а председательствовавший на саммите президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев начал с общих от всех собравшихся соболезнований.

Все последние годы саммит Содружества независимых государств превращается в очную пикировку лидеров Армении и Азербайджана, но ввиду отсутствия Пашиняна участникам пришлось выслушать одностороннюю трактовку карабахского конфликта.

- Я не буду отнимать много времени у коллег, - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев и говорил 40 минут.

В какой-то момент он неожиданно похвалил Пашиняна, но довольно своеобразно - армия, проигравшая войну в Карабахе, создавалась не им, а предыдущими лидерами, поэтому не надо винить Пашиняна слишком сильно. Вряд ли в Армении примут эти слова из Баку за позитивную оценку.

Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию на просторах СНГ довольно образно.

- Пожар да и только, - заявил президент Белоруссии, напомнив о произошедшем не только в своей республике, но и в Карабахе, Киргизии и Украине.

Владимир Путин говорил о главной проблеме года - коронавирусе и борьбе с ним.

- Россия оказывала и будет оказывать всемерную помощь по противодействию коронавирусу и преодолению его последствий всем партнёрам по СНГ, - подчеркнул он. - Государствам Содружества нами переданы тест-системы и реагенты для проведения в общей сложности порядка 1 миллиона 300 тысяч исследований на COVID-19. Это, хочу отметить, более 52 % всего содействия, предоставленного Россией за рубеж.

Президент пообещал, что помощь будет продолжаться и по поставкам вакцины.

- Мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, - сказал Путин. - Предлагаем вместе заняться организацией их производства.

Пользуясь случаем, он обратил внимание на то, что объединяет всех членов СНГ гораздо крепче любых политических договоров.

- Мы все сейчас с вами свободно, без переводчиков говорим на русском языке, - сказал президент. - Это определенно создает для нас определенную атмосферу и облегчает работу. Но что еще более важно, в наших странах, в особенности в России, работает большое количество трудовых мигрантов. И для всех для нас, в том числе для этих людей, для миллионов этих людей, конечно, очень важно своевременное освоение русского языка.