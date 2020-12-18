Вдова Баталова обратилась к Никите Михалкову и отчитала Павла Астахова

Вдова и дочь актера Алексея Баталова Гитана и Мария Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В семье вдовы Алексея Баталова опять все не слава Богу. На этот раз Гитана Леонтенко вынуждена публично обратиться к Никите Михалкову и объяснять, почему ей пришлось отказаться от услуг рекомендованного им адвоката Павла Астахова. Дело в том, что, когда режиссер узнал, что Леонтенко отказалась от помощи юриста, то выступил с заявлением. Никита Сергеевич сказал, что снимает с себя личную ответственность за юридическую помощь вдове.

Вдова Алексея Баталова написала пронзительное письмо Никите Михалкову. Как известно, знаменитый режиссер попросил Павла Астахова бескорыстно помочь семье покойного артиста. Гитана Леонтенко и дочь актера Маша лишились недвижимости и крупной суммы денег в результате действий актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина.

Гитана Аркадьевна поблагодарила Никиту Сергеевича за помощь. "Вы для нас всегда были и остаетесь человеком, который готов поддержать и протянуть руку. Мы никогда не забудем вашего участия и помощи нам после смерти Алеши. Я бесконечно признательна вам за это. И сегодня, в нашей трудной ситуации, вы не бросили в беде двух женщин", - пишет женщина.

Она подчеркнула, что вынуждена ответить на публичное заявление мэтра о ее решении отстранить Астахова. "Присланный вами адвокат Астахов повел себя несколько странно. Ведь он подключился к уголовному делу уже после его возбуждения, и обещал быстрое и успешное разрешение в нашу пользу. Однако вся его деятельность свелась к комментариям в СМИ. В результате - пострадала моя репутация", - отметила вдова.

Больше всего ее возмутили инсинуации на тему того, что она осталась без копейки денег. "Это не так! Я лишь хочу, чтобы вернули то, что похитили. Звучит, что я якобы звоню и прошу у вас ежемесячно 300 тысяч рублей на проживание, что я (цитирую) «не помню, что делала 5 мин назад», что я (снова цитирую), «противодействую следствию» и что не иду с ними на контакт", - приводит текст письма сайт mk.ru.

По словам Гитаны Аркадьевны, Астахов умалчивает, что она в это время болела и находилась на строгой изоляции. "Он без согласования со мной и Машей заявил ходатайство о проведении очной ставки с обвиняемыми, что просто возмутительно. Четыре часа находиться лицом к лицу с Цивиным и Дрожжиной, слушать ложь и клевету в свой адрес, для меня, на 86-м году жизни, крайне тяжело и физически, и морально", - возмущена вдова.

Она напомнила об угрозах в свой адрес со стороны Дрожжиной и Цивина. "Мы их боимся, о чем Павлу Алексеевичу было прекрасно известно. Эти действия Астахова и послужили основанием к расторжению соглашения", - резюмировала вдова Баталова.