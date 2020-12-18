Горячая линия #МыВместе: девять месяцев помощи гражданам

За девять месяцев помощи гражданам принято более 3,4 млн звонков и зарегистрировано свыше 2,2 млн обращений.

18 декабря 2020 года исполнилось девять месяцев с момента запуска круглосуточной горячей линии #МыВместе по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет и маломобильным гражданам, попавшим в группу риска и находящимся в самоизоляции в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Организаторами проекта выступили Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции», ПАО «Ростелеком», платформа DOBRO.RU.

Президент России Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 17 декабря 2020 года, поприветствовал волонтеров и всех задействованных в работе горячей линии. Глава государства обозначил роль ее функционирования в жизни граждан и подчеркнул значение этой полезной практики для жителей страны.

За девять месяцев работы на линии было принято более 3,4 млн звонков и зарегистрировано свыше 2,2 млн обращений. Большинство звонков поступило из самых густонаселенных регионов России: Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской и Ростовской областей.

К работе в качестве операторов были привлечены специалисты Фонда Росконгресс не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока, но и волонтеры со всей страны. Имея многолетний опыт работы с волонтерами, Фонд предложил им стать частью команды и в пиковый период вывел на линию более 150 молодых людей, обученных по специальным методикам, разработанным Фондом совместно с Общероссийским народным фронтом.

За прошедшее время проект, реализованный за два дня, стал единым центром помощи, охватывающим в разные периоды до десяти направлений деятельности: прием заявок на доставку продуктов, лекарств и оплату ЖКХ, прием обращений от медицинских работников, консультации по мерам поддержки семей с детьми, предоставлению кредитных каникул, разрешению трудовых споров и возвращению в Россию из-за границы, психологическая и духовная помощь.

«Фонд Росконгресс совместно с партнерами акции #МыВместе создал с нуля и реализовал проект, который нашел отклик у сотен тысяч жителей России. В самое трудное время, когда люди только привыкали к новым условиям, продиктованным изменившейся эпидемиологической ситуацией, колл-центр стал местом, где люди могли получить консультацию, информацию, реальную помощь в решении многих вопросов. Благодарим соорганизаторов и всех задействованных в воплощении этого масштабного и очень значимого проекта в жизнь! Уверен, что благодаря энергичности и ответственности в том числе молодого поколения россиян, у акции #МыВместе – огромный потенциал», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов отметил роль в реализации проекта совместной партнерской работы: «Для акции #МыВместе очень важна поддержка партнеров, таких как Фонд Росконгресс. ОНФ совместно с Росконгрессом и движением «Волонтеры-медики» разработали скрипты для взаимодействия с гражданами, обеспечили техническое функционирование работы горячей линии».

Функционал линии менялся в зависимости от потребностей граждан: в августе при поддержке всероссийской акции #МыВместе Фонд Росконгресс, Общероссийский народный фронт и ПАО «Ростелеком» открыли линию по вопросам возврата части стоимости за путешествия по России. За прошедшее время операторы линии провели консультации в рамках двух этапов программы доступных путешествий. Если первый этап продлился не больше месяца, то в рамках второго работа линии длилась два месяца, в течение которых на линию поступило больше 12 тысяч звонков. Операторы регулярно отвечали на вопросы туристов о сроках действия программы, правилах бронирования туров, программе лояльности для владельцев карт платежной системы «МИР» и сроках начисления возврата.

В сентябре Общероссийский народный фронт и Фонд Росконгресс при поддержке всероссийской акции #МыВместе запустили горячую линию по школьному питанию. Линия продолжает работу в настоящее время, а операторы отвечают на вопросы родителей и родственников школьников о питании учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений. Заявления о некачественном питании или его отсутствии поступают в Общероссийский народный фронт и передаются в Роспотребнадзор, Министерство просвещения и региональные органы исполнительной власти.

Горячая линия #МыВместе зарекомендовала себя в качестве эффективного инструмента для приема обращений граждан по широкому кругу вопросов и продолжает работу, соответствуя вызовам современности.