Первый краболов «Охотск» в истории дальневосточного судостроения спустили на воду во Владивостоке

Зима, ясное декабрьское небо, бухта Улисс во Владивостоке потихоньку обрастает ледяной коркой, и судно «Охотск», которое впервые касается воды Японского моря. Это первый дальневосточный краболов из пяти, которые строит «Восточная верфь» для рыбопромышленных компаний – победителей прошлогодних крабовых аукционов с инвестиционной нагрузкой в виде строительства современных краболовов. Четыре из них для группы компаний «Сигма Марин Технолоджии».

«Год назад, 27 ноября, мы закладывали киль этого судна. Тогда это было несколько блоков и табличка с заводским номером 501. Сегодня мы видим полностью построенный корпус, насыщенный механизмами, системами, готовый к спуску и носящий гордое имя "Охотск"», - сказал врио генерального директора АО «Восточная верфь» Сергей Баканев.

Важным элементом торжественного мероприятия стало так называемое крещение судна. «Крёстная мать» краболова Евгения Завадская пожелала долгой и светлой линии жизни новому кораблю.

«Крёстная мать» краболова Евгения Завадская

«Судно назвали «Охотск» неслучайно, потому что так назывался первый дальневосточный город, который и дал название Охотскому морю. Именно с этого места начиналось освоение северной части Тихого океана. Там в 1816 году Кузьма Соловьёв построил первое судно, которое называлось «Ладья Восток» и дошел на нем до Камчатки. И поскольку это первый краболов, построенный дальневосточной верфью, ему решили дать символичное название «Охотск», - сказала «крёстная» судна и разбила бутылку с шампанским о нос корабля по старой морской традиции.

Справка «КП»: Спуск корабля на воду во многих культурах уподобляется религиозной церемонии крещения ребёнка, в ходе которой его нарекают именем. Связано это с тем, что крещёный ребёнок получает покровительство и защиту Бога. Уподобляя церемонию спуска корабля на воду крещению, моряки хотят получить защиту высших сил для себя и своего корабля. К началу XVII века церемония начала терять чисто религиозный характер и приобретать черты светской традиции. Тогда и начался обычай окроплять судно вином. До начала XIX века бутылку просто бросали в корабль, однако в 1811 году неудачно брошенная бутылка травмировала одного из зрителей, после чего их стали привязывать тросом. С этого же времени появилась традиция участия в церемонии женщин. В конце XIX века началась традиция использования именно шампанского.

По словам Сергея Баканева, это первое гражданское судно, которое построили верфь – до этого у предприятия 99% заказов были ориентированы на военные суда. Краболов имеет хорошие характеристики. Так, его длина и ширина составляют 63,27 и 10,6 метра соответственно, а водоизмещение – 1586 тонн. Предназначен «Охотск» для ловли и перевозки живого краба, там сделана специальная система аэрации воды, чтобы он не погибал которого. В целом судно сможет вмещать до 100 тонн.

Закладка краболова была произведена в ноябре 2019 года, а спустили на воду его на 4 месяца раньше срока. Сейчас судно достраивают, весной начнутся швартовые испытания. Сдача корабля намечена на сентябрь 2021 года. Кроме того, верфь строит еще 4 подобных корабля. Последний краболов должны сдать в 2024 году.

Генеральный директор ООО «СК Викинг», предприятия-проектанта краболовов, представитель ООО «Дальневосточное побережье» Андрей Басаргин поблагодарил всех работников за упорный и самоотверженный труд.