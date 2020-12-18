Скорей бы в цифру: когда Россия избавится от дефицита лекарств

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Со всей страны, как рассказала волонтер, есть жалобы: то на невыплату «ковидных» медикам, то на невыдачу бесплатных лекарств. Такое произошло с пациентом из Рязанской области – прокуратура уже начала проверку.

Для предотвращения дефицитов еще до их появления, как рассказывали в Росздравнадзоре, используется система маркировки. Правда, лекарств с такими кодами всего ничего, а значит, «цифра» следит не за всеми лекарствами. Вот отсюда и жалобы.

Маркировку лекарств решили ввести в 2017 году – именно тогда в Санкт-Петербурге всплыло дело черных фармацевтов. Дорогие лекарства для онкобольных похищали из больниц таким огромным потоком, что потом их же поставляли в другие больницы. Схема ужасна даже не тем, что на бюджетных деньгах паразитировали мошенники, а тем, что украденные лекарства буквально убивали. Дело в том, что лекарства нужно хранить должным образом. Их складируют кое-где, в квартире – а именно там оперативники накрыли целый склад похищенных лекарств в том же Петербурге уже в этом году. Нарушены условия хранения – лекарство становится ядом.

Маркировка такие случаи видит. И если сейчас единично следователи бьют по самым дорогим препаратам, увод «недорогих» из больниц не видит никто. А маркировка – видит.

«Когда путь препарата от производителя до прилавка можно будет проследить до метра, это нанесет серьезный удар по „черным фармацевтам“, которые воруют лекарства в больницах и перепродают их в розничной сети или втюхивают нашим онкобольным (а также больным ВИЧ и гепатитом) всякие „чудодейственные“ пилюли», — отмечает вице-президент «Антиконтрафакта» Байсолт Хамзатов.

Полностью победить фальсификаты — это спасти человеческие жизни, убежден председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. Фальсификат в Россию везут в том числе «частными» посылками, только объемы там не частные: только Пулковская таможня перехватила с 50 посылок с индийским аналогом «Виагры». Часть из них – с опасными веществами. Речь идет о десятках тысяч препаратов, так что продают явно не любители. Это подтверждает МВД по Татарстану: только в этом году выявлено 9 фактов продажи подделок – в 3 раза больше, чем в прошлом. В Нижнекамске фейковыми «лекарствами» от коронавируса успели наторговать на 115 тысяч рублей.

Система нужная, отмечает Нифантьев. «С помощью этой системы также появится возможность отслеживать количество препаратов в госпитальном сегменте», - говорит эксперт. С началом массовой вакцинации от коронавируса такой контроль – жизненно важная вещь.

Причем, Нифантьев представляет ту часть рынка, которая чаще всего жаловалась на маркировку при возникновении дефицита лекарств в октябре. Аптеки. И поясняет, что это не проблемы с маркировкой, а сложности с прохождением лекарств в системе маркировки. Лекарства идут не только через систему, а через государственные реестры, электронные базы, учетные системы самих дистрибьюторов и аптек. И если кто-то допустил ошибку – система блокирует. А вдруг эта ошибка – не ошибка, а злонамеренное действие?

Эти ошибки, правда, могли повлиять всего на 10-15% лекарств – именно столько препаратов с кодами в обороте. Их оперативно сняли еще в начале ноября. Причем, для аптек и больниц – навсегда. Но есть одно «но». Данные в цифровую систему все равно надо подавать. То есть отчитываться легально, чтобы не проходили нелегальные схемы и чтобы было видно, куда идут лекарства и в каких количествах. Именно по маркировке сейчас отслеживается дефицит ковидных лекарств.

Но дефицит все равно может быть. Предотвращать самые острые случаи невозможно до тех пор, пока все лекарства не станут маркированными. Конечно, если лекарства вообще есть. Во время осеннего обострения производство просто не успевало за спросом, говорит Нифантьев. Это подтверждает и статистика Росстата: в октябре производство антибиотиков выросло на 31%. А глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что спрос в среднем вырос в 15 раз, а производство выросло лишь вдвое.

«Системных проблем с лекарственным обеспечением в нашей стране нет, есть точечные недоработки с противоковидными препаратами и проблемы в отдельных регионах, где местные власти не смогли спрогнозировать потребности и произвести закупки в необходимых объёмах», - отмечает эксперт.

Почему в некоторых регионах бесплатных лекарств для людей нет, теперь будет разбираться прокуратура. По крайней мере, в Рязанской области – после очередной жалобы президенту.