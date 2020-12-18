Высокотехнологичный кластер, сухой док и строительство семи танкеров: ССК «Звезда» отмечает пятилетний юбилей

Фото пресс-службы Роснефти

Казалось бы, пять лет — не такой солидный срок, но за это время судостроительному комплексу «Звезда» удалось не только реализовать все заявленные планы, но и взяться за новые, амбициозные проекты. Создание судостроительного комплекса началось 17 декабря 2015 года по поручению Президента России Владимира Путина. Консорциум инвесторов уникального для России проекта возглавила НК «Роснефть». За пятилетие ССК «Звезда» стал стратегически важным для Дальневосточного региона и судостроительной промышленности предприятием. Плюс, компания обеспечила рабочими местами тысячи людей. Такой успешный старт стал возможен благодаря принципам руководства новой верфи: еще в 2015 году был взят курс на внедрение новых технологических решений и использовании высокотехнологического оборудования. Важно было создать предприятие, не зависящее от зарубежных комплектующих. Более того, замахнуться на строительство сложных объектов таких как суда- газовозы.

Изначально было принято решение вести строительство ССК «Звезда» в две очереди. Сначала построить и запустить в работу объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Это позволило приступить к выполнению заказов, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди. Действительно, портфель заказов «Звезды» быстро пополнился, и сегодня насчитывает свыше 50 судов. К слову, пилотную загрузку комплексу обеспечила «Роснефть», заключившая контракты на строительство 28 судов.

Фото пресс-службы Роснефти

Далее, верфь берется за строительство таких уникальных для России типов судов как танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тыс. тонн, танкеров-газовозов, не имеющие аналогов атомных ледоколов проекта «Лидер», а также судов снабжения.

Ввод в эксплуатацию второй очереди в 2024 году даст дополнительные возможности верфи. В состав второй очереди войдут: сухой док и производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

ССК «Звезда» оснащена уникальным для Российского судостроения оборудованием. Два козловых крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый ( при стандартной грузоподъемности кранов 500 тонн), 40 единиц кранового оборудования, открытый достроечный стапель позволяют ускорить строительство крупнотоннажных судов.

Спуск со стапеля на воду судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров обеспечивает высокотехнологичный транспортно-передаточный док. Он дает возможность ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Плавучий док - безопорный, что позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.

Основной элемент верфи и его гордость - сухой док. Его построили с опережением графика на три года. Он дает возможность строить большинство типов судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Так, строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет вестись именно в сухом доке ССК «Звезда».Одновременно на предприятии строятся семь танкеров: пять – для «Роснефтефлота», еще два – для ПАО «Совкомфлот».

15 декабря 2020 года со стапеля спустили многофункциональное судно снабжения (МСС) «Катерина Великая». Это головное судно в серии из четырех судов для НК «Роснефть». Участие в его закладке на стапеле принимал президент Владимир Путин. В декабре же успешно швартовые испытания прошел танкер «Владимир Мономах», после чего судно было передано заказчику – АО «Роснефтефлот».

Фото пресс-службы Роснефти

ССК «Звезда» — первое предприятие, взявшееся за строительство судов- газовозов. Этот процесс - наиболее технологически сложный в мировом судостроении. В июле 2020 года ССК «Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3. Плюс, в 2020 году были заложены арктический танкер-челнок ледового класса и два танкера-продуктовоза типа MR.

Судоверфь плодотворно работает и для расширения инфраструктуры высокотехнологичных производств. Год назад на территории ССК был открыт «Завод ВРК Сапфир» - совместное предприятие НК «Роснефть» и General Electric. Он занялся локализацией производства винто-рулевых колонок (ВРК) и систем электродвижения судов в России. ВРК «Сапфира» уже устанавливаются на суда, строительство которых ведется на «Звезде».

Увеличивает ССК «Звезда» и число рабочих мест. Причем, 80% кадрового состава — это местные, жители Приморского края. Для сравнения: в 2015 году на судоверфи работало 4 тысячи человек, сегодня на юбилей предприятия придут уже 7 тысяч сотрудников. Работа на «Звезде» позволяет людям решить и жилищный вопрос. Для сотрудников судоверфи сданы и заселены 15 домов, ведется активное строительство в 6 микрорайонах города. Всего же до 2023 года планируется построить почти 6 тысяч квартир, полностью закрыв потребности работников в жилье.