Роспотребнадзор назвал страны, безопасные с точки зрения Covid-19: их всего три

Прямые рейсы на остров Занзибар есть уже из 8 регионов России Фото: Shutterstock

Роспотребнадзор опубликовал результаты мониторинга санитарно-эпидемиологической обстановки в мире. И назвал страны, которые отвечают всем критериям безопасности с точки зрения коронавирусной инфекции. Таких стран, по мнению Роспотребнадзора, всего три. Сейшельские острова, Танзания и Эфиопия.

Танзания – вообще главное открытие у любителей заграничных путешествий в 2020 году. Она была одной из трех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение – а точнее, с принадлежащим Танзании островом Занзибар в Индийском океане. И до сих пор, получается, на хорошем счету у эпидемиологов Роспотребнадзора. Как и у туроператоров, и у самих отпускников. Прямые рейсы на остров Занзибар есть уже из 8 регионов России. А поскольку выбор пляжных курортов невелик, остров из сказки про Айболита стал одним из хитов зимнего сезона.

С Сейшелами формально авиасообщение возобновлено. Но проблема в том, что гражданам РФ въезд на острова закрыт – у сейшельских властей свои критерии, и мы им, видимо, не соответствуем.

В Эфиопию тоже разрешено выполнять рейсы, “Эфиопские авиалинии” летают из Москвы в Аддис-Абебу. Но к массовым туристическим направлениям страна в Восточной Африке не относится. Пляжей там нет – а значит, занзибарский взлет популярности вряд ли возможен. Хотя любители экзотики, приключений, люди, увлеченные этнографией и историей, в том числе историей христианства, вполне готовы рассмотреть Эфиопию как вариант.

А как же Турция, где при всех ограничениях в 2020 году отдохнули уже 2 миллиона россиян? Как же Эмираты, Мальдивы, Куба, куда многие туристы отправятся на новогодние каникулы? Россия возобновила авиасообщение с 16 странами. Кроме уже названных, это Великобритания, Швейцария, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Япония. Решение о начале полетов принималось оперативным штабом с учетом эпидемической обстановки.

В Роспотребнадзоре строги:

- в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах на данный момент по двум из трех критериев все хорошо, по одному – провал.

- в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии ситуация с коронавирусом укладывается в нормы лишь по одному из трех критериев.

- у Белоруссии, Казахстана, Турции и Швейцарии незачет по всем трем показателям.

По каким критериям Роспотребнадзор оценивает безопасность стран?

- количество случаев Covid-19 за последние 14 дней – их должно быть не больше 40 на 100 тысяч населения.

- среднесуточный темп прироста за 14 дней - не выше 1%.

- показатель распространения инфекции Rt (7) - должен быть менее 1,0.

“Заранее выбирайте безопасные в эпидемиологическом плане страны и не забывайте о соблюдении мер профилактики (ношение защитных масок, использование дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции)”, - советуют в Роспотребнадзоре.

При этом никаких дополнительных орграничений на полеты в страны, не попавшие в тройку лидеров по безопасности, не вводится. Самолеты продолжают туда летать. При возвращении в Россию надо сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить результат на сайт Госуслуги. Если этого не сделать, грозит штраф. Роспотребнадзор уже оштрафовал нарушителей в общей сложности на 23 миллиона рублей.

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