Покровитель Неаполя пророчит миру новые бедствия

В конце 2020 года кровь Святого Януария не стала жидкой. Фото: EAST NEWS

К чудесам можно относиться по-разному. Для итальянцев - это неотъемлемая часть жизни. Почти у каждого тамошнего города есть свой святой покровитель, с чьим именем связаны многочисленные легенды.

Заступником Неаполя считается один из первых христианских священномучеников – святой Януарий.

Три раза в год тысячи неаполитанцев и туристов собираются, что увидеть чудо, которое происходит в кафедральном соборе города, где хранятся мощи святого - отсеченная голова и ампула с его кровью.

В субботу перед первым воскресеньем мая, 19 сентября и 16 декабря служители храма выносят из капеллы закрытую ампулу с засохшей кровью святого Януария. Как только колба оказывается рядом с главой святого, кровь начинается разжижаться и даже вскипать. И если этого не происходит, то это дурное предзнаменование для всего мира.

В этом году кровь Святого Януария уже дважды чудесным образом становилась жидкой, а вот 16 декабря так и осталась засохшей.

Когда чуда не случилось, неаполитанский архиепископ Крессенцио Сепе даже решил взять в руки колбу. Но и это не помогло.

16 декабря прошли три мессы, но на состояние крови в ампуле это не повлияло. Священники призвали неаполитанцев молиться и уповать на чудо.

Подобное уже случалось. В ХХ веке это происходило целых три раза: в 1939 году - перед началом Второй Мировой войны, в 1944 году - перед извержением Везувия, в 1980 году - перед сильным землетрясением.

В 2016 году чуда также не произошло, несмотря на молитвы и церковные службы, тогда это событие сочли предвестником страшнейшему землетрясению в Мексике.

Однако за год до этого, в мае 2015-го, кровь святого тоже долгое время оставалась засохшей и только поздним вечером стала изменяться.

Возникает вопрос, к чему миру стоит готовиться на этот раз — к продолжению эпидемии коронавируса или к новым потрясениям?

- Попытка ассоциировать не произошедшее чудо с предстоящими бедствиями скорее характерна народным традициям, чем истинной вере, - пояснил настоятель капеллы Сокровищницы Винченцо де Грегорио. - Церковь никогда не поддерживала эту ассоциацию. Мы расцениваем это как просьбу св. Януария о молитве, а также бдительности тех, кто несет ответственность за управление Неаполем.

ЧУДЕСА СВЯТОГО ЯНУАРИЯ

Святой Януарий родился на юге Римской империи в III веке. Молодым принял христианство, стал епископом, но в 30-летнем возрасте был арестован по приказанию императора Диоклетиана во время волны гонений на христиан.

Януарий пережил страшные пытки: его пытались сжечь, отдавали на съедение хищникам. И, наконец, обезглавили.

Католические церковь причислила его лику святых. По прошествии веков св. Януарий стал покровителем Неаполя.

Его имя почитают три раза в год, и каждый раз совершается чудо с разжижением крови. Первый раз - суббота перед первым воскресеньем мая - день, когда впервые были перенесены его мощи в Неаполь. Второй - 19 сентября - день его мученичества. И третий раз - 16 декабря - спасение Неаполя от извержения Везувия.

Существует легенда, что в 1631 году, во время извержения вулкана лава уже подходила к городу. Неаполитанцы молили своего святого о защите и вышли крестным ходом на встречу раскаленному потоку, неся его отсеченную голову и сосуд с кровью. Кровь растаяла, и поток лавы остановился.