До окончания приема заявок на фотоконкурс News Photo Awards.Overcoming COVID осталась неделя

На текущий момент на конкурс уже прислали снимки фотожурналисты из 80 стран мира. После окончания приема заявок жюри конкурса начнет отбор и оценку присланных фотографий.

«Борьба с пандемией идет по всему миру, она затронула все континенты. Это подтверждает и география работ участников конкурса. Свои фотографии уже прислали журналисты из Китая и Индии, США и Мексики, Италии и Германии, Аргентины и Ямайки, Египта и Кении, Австралии и, конечно же, из России. Мы ожидаем, что последняя неделя окажется самой активной с точки зрения получения новых фотографий, по нашим прогнозам, именно на нее придется пик подачи заявок, в том числе и коллективных от СМИ», — рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

На днях к жюри конкурса присоединился ещё один профессионал — Лань Хунгуан (Lan Hongguang), старший корреспондент, заместитель директора Департамента фотоинформации информационного агентства Синьхуа (Китай), вице-президент Китайского союза новостной фотографии. За 35 лет работы в Синьхуа Лань Хунгуан три раза становился обладателем Китайской журналистской премии. В настоящее время он отвечает в Департаменте фотоинформации за новости спорта и новые медиа.

Помимо Лань Хунгуана, в состав жюри конкурса уже входят фотожурналисты, представляющие ведущие мировые СМИ — Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ТАСС, ANSA, PA Media, NOOR, Yonhap и Anadolu.

Участие в фотоконкурсе бесплатное. Имена победителей будут названы 11 марта 2021 г. – в годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения.

Подробнее об условиях участия и правилах конкурса News Photo Awards. Overcoming COVID можно прочитать на его сайте – https://npacontest.com.