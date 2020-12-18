Настольные игры и герои мультфильмов: названы самые популярные подарки для детей на Новый год

Россияне не поскупились на подарки детям в уходящем году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году россияне разорились на подарки для своих отпрысков. Что и в каких количествах активно приобретают в качестве детских презентов, выяснили аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных, который ежедневно обрабатывает по 44 млн чеков с онлайн-касс в стране).

Самым популярным подарком, который покупался в первой половине декабря стали наборы конфет по полкило. Средняя цена новогодних сладостей 576 рублей, что на 16% выше, чем в прошлом году. И покупали их вдвое больше (+107%), чем в тот же период год назад.

Вместе со сладким народ скупает мягкие или пластиковые игрушки в виде новогодних персонажей и героев мультфильмов. Средняя цена таких - 840 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году. Приобрели таких на 47% больше, чем в 2019-м.

И третий вид сюрпризов от Деда Мороза — настольные игровые наборы из картона. Стоят они в районе 1290 рублей, что на 21% выше, чем в прошлом году. Их разбирают в 4 раза активнее (+310%), чем годом ранее.

Замыкает список самых востребованных подарков для детей в 2020-м году наборы для творчества и рисования. Их стали брать в три раза (+210%) больше. Стоят они в среднем 2030 руб, что на 45% выше, чем в прошлом году.

Почему, несмотря на кризисный год, россияне тратятся на новогодние презенты еще пуще, чем раньше?

Дмитрий Янин, председатель правления Конфедерации обществ потребителей, объясняет повысившиеся затраты ослаблением рубля.

- Все эти подарки в большинстве своем либо импорт, либо привязаны к доллару. 95% этого всего — производство Китая. Это говорит не о том, что люди разбогатели. Доходы у населения, мягко скажем, не выросли. К тому же возросли выплаты по кредитам. Предпосылок того, чтобы у людей к концу года осталось больше денег нет. Просто из-за падения рубля выросли цены, - объясняет он. - Однако более показательны будут траты россиян с 25 декабря. Как бы мы не пропагандировали, что приобретать подарки надо заранее, большинство покупает их в последние дни. А решение о выплате 5 тысяч рублей на ребенка до 7 лет еще сильнее подогреет спрос на детские подарки.

Эксперты «Платформы ОФД» подчеркивают, что люди покупают все меньше спонтанных подарков. Продумывая, что подарить, заботятся в том числе и том, как самим разгрузиться. Поэтому готовы дороже заплатить за игрушки, которые займут детей на более продолжительное время во время домашнего досуга.